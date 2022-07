The Boys temporada 4: todo lo que se sabe sobre la serie de Amazon Prime Video

"Hablando en nombre del elenco y el equipo, estamos muy agradecidos con Sony, Amazon y, sobre todo, con los fans por abrazar la serie y permitirnos seguir adelante. Estamos encantados de continuar la batalla de Butcher y los Boys contra Homelander y los Siete, además de retratar el mundo loco en el que vivimos", dijo Eric Kripke, sobre la serie, basada en los cómics de Garth Ennis y Darrick Robertson.

The Boys.jpg Amazon Prime Video

La cuarta temporada fue confirmada durante la emisión de la tercera temporada en Prime Video, que en las últimas horas tuvo el estreno de su capitulo final.

The Boys temporada 4: ¿Cuándo se estrena?

No hay fecha de estreno oficial para la cuarta temporada de The Boys en Amazon Prime Video, pero seguramente llegue en 2023.

En una entrevista con Collider, el actor Karl Urban (Billy Butcher) reveló que el rodaje de los nuevos episodios empezará en agosto de este año, específicamente el 22 de agosto de 2022. "Vamos a comenzar la cuarta temporada", confirmó. "Así que estaremos de regreso, volviendo a ponerme en la piel de mi Butcher, y no puedo esperar más. Es un grupo divertido, trabajamos duro e interpretamos duro, y no puedo esperar a ver cómo siguen los personajes tras el final de esta temporada".

Urban reveló que, si bien sabe la fecha en la que comienza la producción de la nueva serie de episodios, no sabe mucho sobre la historia, que está en desarrollo. "Estamos a unos dos meses de filmar, y no tengo idea", dijo. "De hecho, voy a ver a [Eric] Kripke la próxima semana y espero que comiencen las conversaciones sobre lo que tiene reservado. Me gusta respetar su proceso de escritura y que no sean acosados por los actores diciéndoles: '¿Qué viene ahora?' Pero no puedo esperar. Siempre les ocurren cosas locas, así que sí, va a ser divertido".

¿Quiénes volverán para la temporada 4 de The Boys?

Luego de ver el final de la tercera temporada podemos asegurar que los siguientes interpretes volverán a la serie éxito de Amazon Prime Video:

Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie), Erin Moriarty (Luz Estelar), Antony Starr (Homelander), Chace Crawford (Deep), Laz Alonso (Marvin), Jessie T Usher (A-Train), Karen Fukuhara (Kimiko), Tomer Kapon (Frenchie), Claudia Doumit (Victoria Neumann), Giancarlo Esposito (Stan Edgar), Colby Minifie (Ashley)

Y quizás volvamos a ver algo más de Jensen Ackles como Soldier Boy y Dominique McElligott como Maeve.