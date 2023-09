Andrea Rincón se bautizó y entre llantos se arrepintió por su pasado

View this post on Instagram

En este sentido, el pastor le hizo una contundente pregunta a Andrea ante de proceder con el bautismo: “¿Te arrepentís de todo aquello que hiciste consciente o inconscientemente?”. Bañada en llanto, Andrea respondió sin dudar: “Me arrepiento de todo”.

Andrea Rincón se aferró a la religión para salir adelante: “Dios me salvó la vida”

En más de una oportunidad, Andrea Rincón agradeció públicamente a las personas que intervinieron para que ella lograra ponerle un freno a su adicción a las drogas. Más allá de su entorno y amigos del medio, la actriz aseguró que encontró una gran contención en la religión.

Hace dos años, en diálogo con La Nación explicó por qué se aferró a la fe. “Desde hace tres años, desde que conocí al pastor Emanuel, los domingos voy a la iglesia. Él hace cosas increíbles. Después de eso, paso a almorzar con mi abuela y mi tío porque viven cerca y de ahí me vuelvo para mi casa. Me hizo bien acercarme a Dios. Dios me salvó la vida y entendí que si hubiese agarrado la Biblia antes, tal vez no me pasaba todo lo que pasó”, relató.

Luego, añadió: “Cuando empecé a leer la Biblia, me di cuenta de que es como el manual de instrucciones de cómo vivir. Para estar tranquilos y no tener que anestesiarte hay que orar. Lo hago todas las noches y todas las mañanas. Creo en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en Dios, y me hace bien”.