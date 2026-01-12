Andrés Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance en redes sociales + Seguir en









Luciana Valdés, nombre real de la bajista, le dedicó un mensaje en sus historias de Instagram en el día del cumpleaños de Martínez junto a un video de ambos sobre el escenario.

El cantante Andrés Ciro Martínez finalmente confirmó su romance con la bajista de la banda, Luli Bass, tras varios días de rumores y especulaciones en torno a la pareja.

Luciana Valdés, nombre real de la bajista, le dedicó un mensaje en sus historias de Instagram en el día del cumpleaños de Martínez junto a un video de ambos sobre el escenario: “Muy feliz cumpleaños, mi amor”. Ciro replicó la publicación y respondió: “¡Gracias, hermosa!”, confirmando así el vínculo.

ciro luli bass Cómo se habría iniciado el romance entre Ciro Martínez y Luli Bass La noticia fue revelada en Puro Show (Eltrece), donde Fernanda Iglesias lanzó una “primicia” que rápidamente se viralizó: “¡Ciro de los Piojos está saliendo con su bajista!”, afirmó.

Lo que generó más comentarios fue el contexto en el que según lo relatado en el mencionado programa, se habría dado el acercamiento: la bajista habría estado casada cuando comenzó el vínculo con el cantante y, con el correr del tiempo, habría tomado la decisión de separarse.

La historia de amor, según detallaron en el programa, lleva ya un año y comenzó en el ámbito laboral, derivando en un cambio de vida radical para la música. "Ella estaba casada. Él la empieza a tratar muy bien, es divino con ella. Y ella se enamora. Deja a su marido y hoy están en pareja", relató Iglesias.

En el mismo programa, se indicó que Luli tiene dos hijos y que estaba en pareja con un baterista llamado Heber Vicente. Incluso se dijo que la panelista se comunicó con él para chequear si existía conflicto o enojo y que, del otro lado, la respuesta fue llamativamente calma: “Está todo bien, me llevo muy bien con ella”, habría asegurado. El detalle que sí remarcaron es que, tras la separación, ella se habría ido de la casa.