Aseguran que Andrés Ciro Martínez habría iniciado un romance con Luli Bass, bajista en el regreso de Los Piojos + Seguir en









Un fuerte rumor sacude el mundo de la música y el espectáculo en torno a la relación entre el cantante de 57 años y la bajista de 35 años.

Ciro y Luli durante uno de los shows del regreso de Los Piojos.

En las últimas horas, un rumor empezó a tomar fuerza en el mundo del espectáculo y la música: aseguran que Andrés “Ciro” Martínez estaría en pareja con Luli Bass, la bajista que lo acompaña desde el regreso de Los Piojos y que quedó en el centro de la escena tras reemplazar a Micky Rodríguez, histórico integrante de la banda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La noticia fue revelada en Puro Show (Eltrece), donde Fernanda Iglesias lanzó una “primicia” que rápidamente se viralizó: “¡Ciro de los Piojos está saliendo con su bajista!”, afirmó, al identificarla como Luciana Valdés, de 35 años, conocida artísticamente como Luli Bass.

Cómo se habría iniciado el romance entre Ciro Martínez y Luli Bass El rumor no se limita a un supuesto romance reciente. Lo que generó más comentarios fue el contexto en el que según lo relatado en el mencionado programa, se habría dado el acercamiento: la bajista habría estado casada cuando comenzó el vínculo con el cantante y, con el correr del tiempo, habría tomado la decisión de separarse.

La historia de amor, según detallaron en el programa, lleva ya un año y comenzó en el ámbito laboral, derivando en un cambio de vida radical para la música. "Ella estaba casada. Él la empieza a tratar muy bien, es divino con ella. Y ella se enamora. Deja a su marido y hoy están en pareja", relató Iglesias.

image Ciro Martínez y Luli Bass. En el mismo programa, se indicó que Luli tiene dos hijos y que estaba en pareja con un baterista llamado Heber Vicente. Incluso se dijo que la panelista se comunicó con él para chequear si existía conflicto o enojo y que, del otro lado, la respuesta fue llamativamente calma: “Está todo bien, me llevo muy bien con ella”, habría asegurado. El detalle que sí remarcaron es que, tras la separación, ella se habría ido de la casa.

Frente al revuelo mediático que desataron las declaraciones de Iglesias, los protagonistas de esta historia no han emitido comentarios, ya sea para confirmar o desmentir el romance. La polémica en redes se armó respecto a varias aristas, la más resonante fue la edad de la bajista y el hecho de que el cantante de 57 años tuviera una hija contemporánea. Se trata de Katja, quien tiene 30 años frente a los 35 de Luli.