Andy Muschietti reveló si quiere que Ezra Miller siga siendo The Flash

La próxima semana llega al cine The Flash, la película de superhéroes dirigida por el argentino Andy Muschietti y protagonizada por Ezra Miller . Como parte de la gira de prensa, el cineasta analizó si seguiría haciendo películas del "hombre más rápido del mundo" con el actor.

"No creo que haya nadie que pueda interpretar ese personaje tan bien como él. Las otras representaciones del personaje son geniales, pero esta visión particular, simplemente se destaca. Se siente como un personaje hecho para él", dijo Muschietti en el podcast "The Discourse", citado por Variety.