Ángel de Brito apuntó contra Pamela Sosa por una situación durante el velorio de Silvina Luna

“ De repente, vemos a una persona toda montada, muy producida para el evento, si se puede llamar así. A todo el mundo le llamaba la atención . Pensé que era una amiga. No se me ocurrió que iba a estar ahí”, sostuvo.

Según el periodista, todos los presentes comenzaron a preguntarse quién era, qué estaba haciendo ahí, porque pocos la reconocían. “Era Pamela Sosa. Yo no la vi, pero me contó Cinthia que estaba muy dramática, que lloraba. No había cámaras, además, en ninguna de las dos situaciones. Ni en el velatorio ni en el panteón, en la ceremonia más íntima”, precisó.

“En ese momento no la reconocí. La verdad es que no la identifiqué. En un momento Cinthia me dijo, ‘¿quién es esta?’, porque la vio en una situación que la verdad no daba, aunque estuviera con el pelo recogido, camperón y zapatillas. A la tarde me llamó y me dijo que era una caradura, que era ella. Estaba indignada”, agregó.

De Brito dijo que lo que molestó a todas las personas cercanas a la modelo fue “la exposición”. “No era amiga de Silvina. Además defendió a Lotocki, aunque después sí se sumó como víctima”, cerró.

Las críticas de Rocio Marengo a Pamela Sosa

Pamela Sosa estuvo en un móvil de Intrusos (América) luego de haber participado en el homenaje a Silvina que se le hizo en la Asociación Argentina de Actores, en donde varias víctimas de Lotocki expusieron sus casos. En ese mismo momento, a través de las redes, Rocío Marengo publicó un furioso posteo.

“¡Qué caradura! ¿Hasta cuándo vas a seguir colgándote? Muchas de las víctimas llegaron a tu ex por vos, Pamela Sosa. Arruinaron cuerpos, vidas y familias. ¿Por qué no habla la gente que tiene que hablar? Médicos, colegio de médicos, Justicia, abogados. ¿Dónde están?”, cuestionó.