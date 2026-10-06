La serie que hace historia en Prime Video: rompe récords de audiencia y renueva por una temporada 2

El spin-off protagonizado por Maria Sten encontró una fórmula propia dentro del universo de acción basado en las novelas de Lee Child.

Prime Video atraviesa uno de esos momentos en los que una producción consigue despegar mucho más rápido de lo previsto. A pocas semanas de su lanzamiento, una ficción derivada de una de sus franquicias de acción más reconocidas consiguió cifras que la colocaron entre los estrenos originales más vistos de la plataforma.

El título que está detrás de este fenómeno es Neagley , el spin-off protagonizado por Maria Sten que lleva al centro de la escena a Frances Neagley, uno de los personajes vinculados a Jack Reacher . La producción llegó al catálogo con sus ocho episodios disponibles de una vez y, apenas 13 días después, ya había alcanzado 40 millones de espectadores a nivel mundial .

El número que explica la renovación es contundente. Neagley llegó a 40 millones de espectadores globales en sus primeros 13 días y se convirtió en el cuarto estreno de una serie original más visto en la historia de Prime Video. Además, la primera temporada ingresó en el top 10 de las temporadas originales más vistas de la plataforma.

La ficción presenta una nueva historia vinculada al mundo creado a partir de las novelas de Lee Child.

La producción tiene como protagonista a Frances Neagley, interpretada por Maria Sten. El personaje ya había aparecido en Reacher como antigua integrante de la 110.ª Unidad de Investigaciones Especiales del Ejército y compañera de Jack Reacher .

En esta nueva historia, trabaja como investigadora privada en Chicago y queda involucrada en una investigación personal después de la muerte sospechosa de un amigo de su pasado.

La trama parte de lo que parece ser un accidente, pero Neagley encuentra indicios que apuntan a un posible homicidio. Su búsqueda la lleva hasta Echo Canyon Farm, una comunidad con características sectarias en la que se esconde una red criminal relacionada con Invection Pharmaceuticals y con experimentos ilegales de un medicamento en seres humanos.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Neagley en Prime Video?

Prime Video anunció oficialmente la renovación, pero no comunicó cuándo comenzará el rodaje ni estableció una ventana de estreno para los nuevos episodios.

Por ahora, tampoco se confirmó de manera oficial la totalidad del elenco que regresará. Maria Sten aparece como la pieza central del proyecto y todo apunta a que volverá como Frances Neagley, mientras que personajes como Hudson Riley, Renee Birdwhistle y Keno quedaron vinculados a la historia y podrían continuar en la nueva entrega.

El universo Reacher no para de crecer: novedades sobre la temporada 5 y 6

Mientras Neagley consigue su propio espacio, la franquicia principal también tiene futuro asegurado. Prime Video confirmó el 28 de septiembre la sexta temporada de Reacher, incluso antes de que se estrene la quinta. La noticia llegó después de que la cuarta entrega alcanzara 66 millones de espectadores globales durante sus primeros 28 días.

La quinta temporada ya se encuentra en producción y estará basada en Make Me, la novela número 20 de la saga literaria de Lee Child. En esta historia, Reacher llega a la localidad de Mother's Rest y termina involucrado en la búsqueda de una persona desaparecida junto a una investigadora privada.

Alan Ritchson volverá a interpretar al protagonista. Entre las nuevas incorporaciones anunciadas para esa entrega aparecen Amanda Ip, Jay Baruchel, Ciara Bravo y Kevin Durand. La sexta temporada, en cambio, todavía no tiene detalles oficiales sobre su argumento ni sobre el libro que servirá como punto de partida.