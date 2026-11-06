Pink Floyd reeditará el álbum "Animals" en su 50 aniversario + Agregar ámbito en









"Animals 50" saldrá a la venta el 22 de enero de 2027. Estará disponible en varios formatos, incluyendo CD, vinilo y descarga digital.

En 2027 llega una nueva edición de "Animals".

Pink Floyd celebra el 50 aniversario de su clásico álbum "Animals" con una nueva y extensa reedición. "Animals 50", que saldrá a la venta a través de Sony el 22 de enero, incluye varios temas inéditos, entre ellos el single de Roger Waters "Young Nicholas Jon" y versiones nunca antes publicadas de "Sheep" y "Dogs".

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Cómo será la nueva versión de "Animals" "Animals 50" estará disponible en varios formatos, incluyendo CD, vinilo y descarga digital. La lista de canciones original se complementa con una grabación completa del concierto de la banda en 1977 en el Oakland Coliseum Arena, filmada por el joven pirata Reinhard Hohlwein. La caja incluye un libro de 64 páginas con notas del autor Jonathan Lethem, una entrevista con Hohlwein y un extracto de las memorias de Aubrey “Po” Powell de Hipgnosis sobre la creación de la portada de Animals.

El libro también incluye varias imágenes inéditas, como fotos de la grabación del álbum, la sesión de fotos de la portada en Battersea Power Station y la gira de presentación.

View this post on Instagram David Gilmour declaró en un comunicado de prensa: “El panorama musical estaba cambiando en el 77. El punk lo invadía todo y sospecho que eso influyó un poco en la forma en que trabajamos en el álbum Animals. Es un álbum bastante agresivo y minimalista. Se alejaba del tipo de paisajes sonoros que teníamos en Wish You Were Here. Este álbum es más directo y crudo”.

El año pasado, Pink Floyd compartió una reedición conmemorativa del 50 aniversario del "Wish You Were Here". En mayo de este año la banda lanzó un nuevo álbum recopilatorio titulado "8-Tracks". Esta colección destaca ocho canciones clásicas esenciales de la legendaria banda, de su época entre 1971 y 1979 entre las que se incluyen "Money", "Wish You Were Here", "Another Brick In The Wall, Part 2", "Time" y "Comfortably Numb".