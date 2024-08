Anunciaron la cancelación del Primavera Sound 2024: qué pasará con las entradas

Desde la organización dieron a entender que, al no poder cumplir con sus propias expectativas de calidad a la hora de la realización del festival, decidieron cancelarlo.

El Primavera Sound 2024 finalmente no sucederá y reembolsarán las entradas.

Lo que venían siendo rumores cada vez más fuertes, se transformaron en realidad este viernes. Mediante sus redes sociales, el festival Primavera Sound anunció que no se realizará la edición del 2024 en Sudamérica , que tenía como sedes a Buenos Aires , São Paulo , Montevideo y Asunción . En la Argentina, el evento iba a ocurrir el 23 y 24 de noviembre, en el Parque Sarmiento.

La edición del 2023 fue un auténtico éxito, con el regreso de The Cure al país y la vuelta a los escenarios de Blur, por lo que los fanáticos estaban expectantes de conocer el lineup de la que hubiera sido la tercer edición del festival oriundo de España. Incluso, al terminar el evento del año pasado, la propia organización lanzó early birds (entradas anticipadas a un menor precio), que ahora deberán ser reembolsadas.

''Nuestros planes de reencuentro programados para finales de noviembre y principios de diciembre de este año, con festivales en Buenos Aires y São Paulo y los Primavera Day de Montevideo y Asunción, desgraciadamente tendrán que esperar. Las circunstancias actuales nos llevan a comunicar que Primavera Sound no sucederá en Latinoamérica en 2024 , debido a que dificultades externas nos impiden la realización de los eventos a la altura de lo que merece el público que tanto nos ha apoyado'', agregaron.

Por último, aseguraron que esta cancelación no significa que el festival no vuelva a realizarse en la región, pero seguramente para muchas de las personas que sacaron su entrada les resulte difícil de creer que el Primavera Sound vuelva a ver la luz en nuestro país: ''Esta es sin duda una decisión difícil, tomada después de muchos meses de trabajo y tras emprender numerosas vías para poder celebrar estos eventos con garantías. Por supuesto, nuestro trabajo no finaliza aquí. Tampoco nuestros lazos con Latinoamérica, donde nos hemos sentido acogidos desde el primer segundo por una comunidad entusiasta y cariñosa que ha abrazado como propio este modelo de festival''.

''Con la convicción y la esperanza de que Primavera Sound regresará más fuerte a Latinoamérica, miramos ya hacia el futuro para que sea lo antes posible'', concluyeron.

Primavera Sound 2024: qué ocurrirá con las entradas

Desde la organización, detallaron lo siguiente: ''Las plataformas de venta de entradas se pondrán en contacto próximamente con los poseedores de entradas para informar sobre el proceso de devolución'', lo que está generando un clima de incertidumbre entre quienes iban a asistir al festival, donde muchos ya se están manifestando a través de las redes sociales, lamentando la noticia.

Para más información sobre la devolución de entradas, destacaron que habrá que contactarse con [email protected].

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PS_BuenosAires/status/1829629141286625557?s=08&partner=&hide_thread=false Muchas gracias por vuestro apoyo desde el primer día.

Seguimos trabajando para volver a vernos lo antes posible.



Para más información sobre la devolución de entradas: [email protected] pic.twitter.com/FpRAFmzqLd — Primavera Sound Buenos Aires (@PS_BuenosAires) August 30, 2024

La edición 2023 trajo al país a The Cure, Blur, Pet Shop Boys y Beck. También incluyó a importantes nombres locales e internacionales como Carly Rae Jepsen, Conociendo Rusia, Dillom, Roisin Murphy, Él Mató a un Policía Motorizado, Turf, Virus, Catnapp, Richard Coleman, Rayos Láser, Black Midi y Marina Sena, entre otros.

En tanto, la edición 2022, también recordada con cariño por los asistentes -a pesar de la intensa tormenta que obligó a cancelar varias presentaciones- tuvo a Jack White, Pixies, Cat Power, Bjork, Arctic Monkeys, Travis Scott y Julieta Venegas y más. En el apartado local hubo lugar para Hernán Cattaneo, Damas Gratis, L-Gante, Juana Molina y más.