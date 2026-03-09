La serie "The White Lotus" confirmó nuevas incorporaciones al elenco de su cuarta temporada con Helena Bonham Carter como protagonista + Seguir en









Los nuevos episodios se filmarán en Francia y seguirán a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel White Lotus durante el transcurso de una semana.

Vincent Cassel es uno de los actores que se suma a la serie.

El elenco de la cuarta temporada de The White Lotus, sigue sumando nuevos nombres. HBO anunció que Vincent Cassel, Corentin Fila y Nadia Tereszkiewicz se suman al elenco de la serie original ganadora del Emmy y creada por Mike White.

El elenco de la nueva temporada ya incluye a Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina y AJ Michalka. El proceso de selección del reparto aún continúa.

Los detalles de los personajes permanecen en secreto, pero a principios de este mes se informó que la comedia dramática negra se dirigirá a Francia para la cuarta temporada , con ubicaciones que incluyen París, el festival de cine de Cannes y el lujoso hotel Château de La Messardière en Saint-Tropez en la Costa Azul.

“Para la cuarta temporada, quiero alejarme un poco de la jerga de 'olas rompiendo contra las rocas'”, declaró el creador Mike White el año pasado al portal Deadline. Como serie antológica, cada temporada de The White Lotus transcurre en un lugar nuevo: la primera temporada transcurrió en Hawái, la segunda en Italia y la tercera en Tailandia, en diferentes hoteles de la cadena The White Lotus.

El programa ha sido un éxito crítico y comercial durante toda su emisión; la tercera temporada recibió 23 nominaciones al Emmy y el episodio final atrajo a 6,2 millones de espectadores en HBO y HBO Max. Sin embargo, se desconoce si algún personaje existente regresará para la cuarta temporada. Cada temporada, dos personajes han regresado de la entrega anterior. Para la segunda temporada, Jennifer Coolidge y Jon Gries retomaron sus papeles de la primera, interpretando a Tanya McQuoid y a su esposo Greg Hunt, posteriormente conocido como Gary, respectivamente. En la tercera temporada, Gries regresó, al igual que Natasha Rothwell de la primera temporada, retomando el papel de Belinda Lindsey.