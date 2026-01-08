"The Pitt", una segunda temporada más desenfrenada y cruda, que busca reflejar a la sociedad estadounidense

La serie de médicos, ganadora de tres premios Emmy, vuelve a HBO Max con 15 episodios. Nuevos personajes, más tensión y casos que no buscan la indiferencia.

“The Pitt” no solo conquistó mundialmente a la audiencia y ganó tres Emmys , entre ellos el de Mejor Serie de Drama, sino que marcó el regreso de una temática que se estaba extrañando: médicos en la pantalla chica. Y lo hizo a través de una propuesta diferente, ya que transcurre en un solo día de guardia y cada episodio se centra en una hora de la jornada. De esta forma, la tensión narrativa se acumula en pasillos y salas de emergencia donde, tarde o temprano, todo tiende a estallar.

La segunda temporada tiene lugar en el fin de semana del 4 de julio , el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Una fecha conmemorativa que se caracteriza por imponentes desfiles y exceso de fuegos artificiales. “Vemos a personas haciendo cosas realmente tontas, comportándose mal y el alcohol está involucrado”, dijo entre risas el actor Shawn Hatosy (Dr. Jack Abbot) en diálogo con Ámbito. Sin embargo, los casos tan bizarros como crudos que giran alrededor de esa jornada se proponen como una pintura de la sociedad estadounidense.

Sin embargo, no es simplemente la continuación de una serie de médicos, ahora también retomamos sus vidas. “Han pasado solo diez meses desde la primera temporada. Tenemos algunos personajes nuevos, yo incluida, y vemos el regreso del elenco en un lugar psicológicamente emocional muy diferente al de la temporada anterior” , explicó Sepideh Moafi, quien se une al cast para darle vida a la doctora Al-Hashimi. Su rol será trabajar en conjunto con el protagonista, Dr. Rob (Noah Wyle) y traer una mirada fresca e innovadora a la guardia ¿Podrá Robby dejar de lado su ego y aprender a cooperar?

Aunque tiene una nueva compañera, su cabeza está en su próxima aventura: en los próximos seis meses estará andando en motocicleta por el país. Pero antes deberá enfrentar una última, extensa y frenética jornada de guardia en “The Pitt” . Eso no solo significa muchos pacientes, sino también lidiar con sus compañeros y, especialmente, con el regreso de Dr. Langdon (Patrick Ball), con quien los roces sobran y el perdón falta.

“Mi mayor desafío fue dirigir el episodio 9”, confesó Shawn Hatosy. En esta temporada, tuvo como responsabilidad estar también detrás de la cámara, pero “estaba aterrorizado” porque quería lograr capturar la esencia de la serie: una adrenalina tan caótica como coreografiada.

Y, aunque el ritmo acelerado caracteriza a cada episodio, “The Pitt” también se toma su tiempo. La pandemia dejó secuelas y moralejas. Hay casos que necesitan de toda la jornada y otros, solo unas horas. Incluso, en la guardia hay una tradición que los médicos le enseñan a los residentes: cuando un paciente muere, hay que dedicarle un minuto de silencio. “Creo que la razón principal por la cual la gente conectó tanto con la serie, es que todo se siente desordenado en nuestra sociedad y ‘The Pitt’ nos da este tipo de líderes que de alguna manera anhelamos, que queremos”, reflexionó Hatosy.

“The Pitt”: la serie que conquistó a la audiencia

Una sola temporada fue necesaria para que “The Pitt” se consagrara como un fenómeno social que revitalizó un género que había perdido su popularidad. Sus 14 episodios tuvieron un promedio de 10 millones de espectadores posicionándose entre las tres series más vistas de la historia de HBO Max.

Un año después de su exitoso debut, regresa con un episodio semanal que promete casos con los que tanto la audiencia como sus protagonistas se sentirán interpelados. Desde un bebé abandonado, niños con alcohol en sangre hasta una catástrofe de verano.

Ahora las cosas son diferentes: ya estamos familiarizados con los médicos de “The Pitt”, es momento de descubrir sus facetas más profundas y así conocer a las personas detrás de la profesión. “Queremos ver a estos héroes desinteresados, que priorizan la paciencia, que no dedican su vida a la fama u originalidad, sino que lo hacen por el bien de la humanidad”, agregó el actor que interpreta a Dr. Abbot. Sepideh Moafi coincide con su compañero, ya que tiene “mucha admiración y respeto por la profesión porque hacen su trabajo desde el desinterés, la valentía y generosidad”.

The Pitt (2) "The Pitt" ganó 3 Emmys, entre ellos, el de Mejor Serie de Drama.

Aunque no haya nada más inestable e inesperado que una guardia de un hospital, el público apuesta por esta producción porque los casos también son historias y los médicos, seres humanos. “Es una serie sobre profesionales que atraviesan un cierto día y lo experimentamos a través de sus ojos, y vemos cómo este mundo jodido los afecta. Eso nunca cambia, es el ADN del programa y es como lo encaramos”, concluyó Shawn Hatosy.

“The Pitt” no regresa con las manos vacías: promete una montaña rusa de emociones y una mirada reflexiva de un sistema público lleno de negligencias. ¿Podrá superar a su exitosa primera temporada?