Aseguran que la separación de Pampita y Roberto García Moritán "es definitiva"

Todo parece indicar que la pareja, que tiene una hija -Ana- nacida en 2021, se separará tras cinco años de relación.

Roberto García Moritán continúa desmintiendo los rumores de separación

Moritán fue abordado este miércoles por la tarde por A la Tarde (América), y comenzó hablando únicamente de su rol político, e incluso cuando el notero lo quiso llevar por el lado personal, el empresario gastronómico seguía en la misma línea.

Sin embargo, finalmente pudieron sacarlo de su eje al consultarle: "la información que tenemos nosotros es que Pampita se estaría mudando a Nordelta, que no quiere tener este escándalo y estos problemas".

"Eso te aseguro que no es verdad. Ella tiene una casa de allá y va los fines de semana. Eso ya te lo confirmo que no es verdad. No es verdad que estamos sin anillos, no es verdad que se va a ir a Nordelta", respondió Moritán.

Luego, al ser consultado por la información que difundió De Brito, aseguró que "nada lo sorprende", mientras que cuando le preguntaron sobre la alianza mostró a cámara que él la continúa usando, al tiempo que aseguró que "Pampita se saca la alianza para dormir", y que no tenía "ni idea" por qué no se la puso.

Por último concluyó respecto a su, por ahora, esposa: "está sufriendo lo mismo que yo en relación a esta operación política con mala leche y mala intención. Obviamente ella se cuida y me parece que está muy bien".