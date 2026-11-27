Una negociación comercial que parecía resuelta volvió a quedar paralizada y encendió las alarmas entre los fabricantes. El sector busca una salida de emergencia para evitar el impacto económico y liberar los vehículos antes de fin de año.

La industria automotriz argentina enfrenta un nuevo problema que amenaza con alterar los planes comerciales de varias terminales. Alrededor de 3.000 vehículos provenientes de México permanecen en la Aduana , a la espera de una definición que permita incorporarlos al mercado local sin afrontar un elevado costo adicional.

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El inconveniente responde a la falta de aprobación de los protocolos comerciales negociados entre Argentina y México para renovar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 55) y profundizar el ACE 6.

La situación genera preocupación entre las compañías que habían reactivado sus operaciones de importación luego de que los equipos técnicos de ambos países alcanzaran un entendimiento durante octubre.

La renovación del acuerdo, prevista inicialmente por un período de cinco años, debía formalizarse el pasado 19 de octubre. Sin embargo, las autoridades mexicanas todavía no otorgaron la aprobación definitiva.

Como consecuencia, los vehículos fabricados en México continúan alcanzados por el arancel de importación extrazona del 35% , una carga que condiciona su competitividad frente a los modelos provenientes de Brasil y otros mercados con preferencias arancelarias.

En declaraciones a Infobae, Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, explicó los motivos del estancamiento.

“El Gobierno mexicano no aprobó los compromisos que su Secretaría de Economía ofreció y que la Argentina aceptó. A cuatro semanas de concluidas las negociaciones en la Ciudad de México para renovar el ACE 55 y profundizar el ACE 6, el Gobierno de México no aprobó los acuerdos”, sostuvo el funcionario.

Las conversaciones se habían retomado a comienzos de octubre, después de varios meses sin avances significativos tras el vencimiento del convenio, ocurrido el 18 de marzo.

Una delegación argentina viajó posteriormente a México, donde se alcanzó un entendimiento técnico y quedaron preparados los documentos para su formalización. No obstante, la aprobación política mexicana continúa pendiente.

Las automotrices buscan una salida para evitar el arancel del 35%

Entre las compañías más afectadas aparece Volkswagen, que decidió importar un lote de vehículos fabricados en México ante las perspectivas favorables que habían generado las negociaciones comerciales.

Las unidades llegaron a Argentina, pero permanecen sin nacionalizar debido a que la renovación del convenio todavía no se concretó.

Frente a este escenario, el Gobierno argentino solicitó a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) la implementación de un protocolo excepcional que permita liberar unas 3.000 unidades sin afrontar el arancel extrazona.

Sin embargo, la aplicación de este mecanismo también requiere el consentimiento de México, que hasta el momento no otorgó su autorización.

La situación genera preocupación entre las compañías que habían reactivado sus operaciones de importación luego de que los equipos técnicos de ambos países alcanzaran un entendimiento durante octubre.

La demora coloca a las terminales frente a una decisión compleja: asumir el costo adicional de la importación o mantener los vehículos inmovilizados, con las consecuencias financieras y comerciales que implica la acumulación de stock.

El conflicto se produce, además, en un contexto de mayor competencia entre las automotrices y de una desaceleración de las ventas de vehículos nuevos respecto del año anterior.

Una medida para aliviar el stock de autos 0km

En paralelo, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) impulsó una modificación administrativa para facilitar la comercialización de las unidades modelo 2026 durante los primeros meses del próximo año.

El pasado 17 de noviembre, el Gobierno publicó la Circular 30/26, que contempla condiciones especiales para la consignación del año modelo de determinados vehículos nacionales e importados.

La disposición alcanza a unidades fabricadas o despachadas a plaza entre el 1° de abril y el 31 de diciembre de 2026 que sean inscriptas a partir de enero de 2027, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

En el caso de los vehículos importados, también se exige que el décimo dígito del código VIN corresponda a 2026 o 2027.

La iniciativa busca otorgar mayor margen comercial a las terminales para canalizar el stock acumulado, aunque no resuelve el conflicto arancelario con México.

Mientras tanto, la industria automotriz permanece pendiente de una definición que podría resultar determinante para la disponibilidad, los costos y la competitividad de los vehículos mexicanos en el mercado argentino.