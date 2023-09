Así es el esperado tráiler de Aquaman y el Reino Perdido

El lema de la secuela dice: “Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta , todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible”.

Junto a Wan detrás de la cámara se encuentran el director de fotografía Don Burgess (The Conjuring 2), el diseñador de producción Bill Brzeski (Jumanji: The Next Level), el editor Kirk Morri (Furious 7), el compositor Rupert Gregson-Williams (Wonder Woman) y el supervisor musical. Michelle Silverman (Maligna). También se unen el supervisor de efectos visuales Nick Davis (películas de Furia de titanes , El caballero oscuro) y el diseñador de vestuario Richard Sale (Doctor Strange in the Multiverse of Madness , Ready Player One).