Así se ve la próxima serie de Star Wars: el primer trailer de The Acolyte

Headland también dirigió los episodios de estreno (capítulos 101 y 102). Los directores Kogonada (capítulos 103 y 107), Alex García López (capítulos 104 y 105) y Hanelle Culpepper (capítulos 106 y 108) completan la dirección de la serie. El galardonado compositor Michael Abels, conocido por su trabajo en Get Out y Us, compuso la música de Star Wars: The Acolyte.