Avatar: La leyenda de Aang vuelve con su temporada 2 en Netflix

La adaptación live action retomará el viaje del protanista por el Reino Tierra e incorporará a uno de los personajes más queridos de la franquicia.

Netflix prepara el regreso de una de sus adaptaciones más exitosas con nuevos personajes y más acción.

La espera para los seguidores de Avatar: La leyenda de Aang está llegando a su fin. Netflix confirmó que la segunda temporada de la versión live action se estrenará el próximo 25 de junio, más de dos años después del lanzamiento de la primera entrega . La nueva tanda de episodios continuará la historia de Aang, Katara y Sokka en su lucha contra la Nación del Fuego y adaptará gran parte de los acontecimientos del Libro Tierra de la serie animada original.

La nueva entrega llega con importantes novedades para los fanáticos . Además de expandir el universo presentado durante la primera temporada, introducirá personajes fundamentales para el desarrollo de la trama y llevará a los protagonistas a algunos de los lugares más emblemáticos de la franquicia.

La segunda temporada trasladará gran parte de la acción al Reino Tierra . Aang, Katara y Sokka buscarán convencer al Rey Tierra de unirse a la guerra contra la Nación del Fuego, mientras intentan fortalecer la resistencia contra el avance enemigo.

Netflix adelantó que el recorrido de los protagonistas incluirá su llegada a Ba Sing Se , la gigantesca capital del Reino Tierra que se convirtió en uno de los escenarios más recordados de la serie animada. Una de las grandes noticias de la temporada será la incorporación de Toph Beifong , considerada como uno de los personajes más queridos de toda la franquicia. La joven maestra tierra será interpretada por la actriz Miya Cech y tendrá una participación fundamental en la historia.

Las primeras imágenes oficiales muestran una relación inicialmente conflictiva entre Aang y Toph, muy similar a la que se vio en la serie animada. Con el paso de los episodios, ambos desarrollarán una de las amistades más importantes de toda la historia.

Por otro lado, la segunda temporada volverá a contar con los protagonistas que encabezaron la primera entrega. Gordon Cormier regresará como Aang, Kiawentiio retomará el papel de Katara e Ian Ousley volverá a interpretar a Sokka. También estarán nuevamente Dallas Liu como Zuko, Paul Sun-Hyung Lee como Iroh, Elizabeth Yu como Azula y Daniel Dae Kim como el Señor del Fuego Ozai

Uno de los datos que más llamó la atención entre los seguidores fue la confirmación de que la segunda temporada tendrá siete episodios. Inicialmente estaban previstos ocho capítulos, pero se decidió reducir la cantidad. Los responsables de la serie explicaron que la duración extendida de cada episodio permitirá mantener gran parte del contenido previsto originalmente.

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Trailer de la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang

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Cuándo se estrena la temporada 2 de Avatar: La leyenda de Aang

Netflix confirmó que la segunda temporada estará disponible desde el 25 de junio de 2026 para todos los suscriptores de la plataforma. El lanzamiento será global y marcará el regreso de una de las producciones más vistas dentro del catálogo de fantasía del servicio.

La plataforma también confirmó que la historia concluirá con una tercera temporada, que ya terminó su proceso de filmación y se encuentra en etapa de posproducción. De esta manera, la adaptación live action seguirá el esquema de tres libros, que convirtió a la serie animada en una de las producciones más influyentes de la televisión moderna.