Bad Boys: Ride or Die llegó a los cines: cómo fue el debut en taquilla

Es la primera película importante de Will Smith que llega a la pantalla grande desde que atacó a Chris Rock en el escenario de los Oscar de 2022.

Martin Lawrence y Will Smith protagonizan la cuarta película de la saga.

Bad Boys: Ride or Die de Sony, la cuarta entrega de la saga de policías amigos protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence , comenzó fuerte con 56 millones de dólares en 3.885 salas en su debut en Estados Unidos. La película también se estrenó en la taquilla internacional con 48,6 millones de dólares, lo que eleva su recaudación mundial a 104,6 millones de dólares.

La secuela de Bad Boys de 1995, Bad Boys II de 2003 y Bad Boys for Life de 2020 se destaca como la primera película importante de Smith que llega a la pantalla grande desde que atacó a Chris Rock en el escenario de los Oscar de 2022. Entonces, ¿Qué debería sacar Hollywood de “Bad Boys” en su cuarta edición? Bueno, el público no se ha enojado con Smith, aunque ayuda que haya regresado a los cines en una franquicia probada en el tiempo y generalmente bien recibida.

Aunque no está consolidando ningún récord de franquicia (Bad Boys for Life sigue siendo el mayor estreno del cuarteto con 62 millones de dólares), “Bad Boys 4” está brindando un poco de estímulo necesario a los propietarios de salas de cine.

Los cinéfilos fueron más receptivos que los críticos a Bad Boys: Ride or Die, que obtuvo una “A-” CinemaScore pero un 64% en Rotten Tomatoes. Las pantallas Imax representaron 5,2 millones de dólares (9,3%) de las ventas de entradas nacionales y 8,2 millones de dólares de retornos globales.

De qué trata Bad Boys: Ride or Die

Adil El Arbi y Bilall Fallah volvieron a dirigir la cuarta película, siguiendo a los detectives Mike y Marcus mientras investigan la corrupción dentro del Departamento de Policía de Miami. Pero después de que una trampa los convierte en fugitivos, el dúo se ve obligado a trabajar fuera de la ley para resolver un caso.

“Ride or Die” costó 100 millones de dólares, por lo que está bien preparada para su presentación en cines. Sin embargo, es posible que no supere a Bad Boys for Life como la entrega de mayor recaudación de la franquicia con 206 millones de dólares a nivel nacional y 426 millones de dólares a nivel mundial.