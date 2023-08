Bad Religion vuelve al país: cuándo y dónde toca y cómo sacar las entradas

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCwkeuqFOzWZ%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9cSiU7l2jIiU2fojMw3B4jo3vbKuDWpkyh7kUXHqkHStgOi3KtOfz2OBubaZBj5dO0xR9ZA4MLYbkuxCerBLjCtFC6bZC0CWmDdkxNgEUOWjvgTZCQpJVSC8U2gTH921TCMXZCvhOHanuzrKjqgVPmcsv2ZAdTfiUls6M5hNn9AZDZD View this post on Instagram A post shared by California Sun Producciones (@californiasunprod)

Bad Religion, un emblema del punk

Bad Religion es una de las bandas fundantes del movimiento hardcore punk. A lo largo de su carrera, visitó numerosas veces la Argentina, donde cuenta con miles de seguidores.

Durante sus desembarcos en el país, tocaron en escenarios diversos como el Teatro Flores, el Lollapalooza, en 2016, y en el Luna Park, en 2019, junto a The Offspring. Esa fue su última visita a Buenos Aires.

Además de la contundencia de su sonido, el grupo californiano fundado en 1979 se caracteriza por incluir en sus letras la crítica social y cuestiones humanas y filosóficas.

Greg Graffin, su cantante, es además antropólogo y profesor universitario.

Entre los discos de Bad Religion, se destacan Suffer (1988), No Control (1989), Recipe for Hate (1993), Stranger Than Fiction (1994) y The Process of Belief (2002), The Empire Strikes First (2004) y True North (2013), entre otros.

De esta manera, la banda punk se suma al pelotón de artistas de renombre que visitarán la Argentina durante el segundo semestre del 2023.

The Cure, Pet Shop Boys, Blur, Rod Stewart, Red Hot Chilli Peppers, Morrisey, The Hives y Pulp son algunos de ellos.