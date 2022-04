Basterretche forja bien un nuevo concepto de “zombi”

Esta es una recomendable película de terror y ciencia ficción que se hubiera beneficiado con otro título que no mencionase la palabra “zombi”. En los 90 el cine de género casi había desaparecido en la Argentina. Por eso, las comedias casi no tenían gags, los policiales como mucho tenían un tiroteo, y hasta un psychothriller de la era de “Seven” mostraba sólo un tajito en un cadáver. Esa tendencia no se ha revertido del todo, y basta señalar que incluso “El secreto de sus ojos”, de Campanella, tenía una sola escena de acción y suspenso, la formidable persecución en el estadio.