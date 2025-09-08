Baz Luhrmann reveló que encontró imágenes perdidas de Elvis Presley para un nuevo documental

Baz Luhrmann estuvo presente el domingo en el Festival Internacional de Cine de Toronto y habló sobre su nuevo documental EPiC: Elvis Presley in Concert , que desentierra imágenes de conciertos perdidas hace mucho tiempo de la residencia de Elvis en Las Vegas. El cineasta confirmó que su largamente discutida adaptación musical teatral de su 2022 también está formalmente en proceso.

Luhrmann, por supuesto, dirigió Elvis, protagonizada por Austin Butler como el legendario músico y Tom Hanks como el coronel Tom Parker, el representante del cantante. La película fue un éxito rotundo, recaudando más de 288 millones de dólares en todo el mundo y obteniendo ocho nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor (para Butler).

Ahora, Luhrmann regresa con EPiC: Elvis Presley en Concierto, un documental para el que restauró imágenes perdidas de conciertos de Elvis, junto con imágenes inéditas de dos documentales de conciertos ( Elvis: That's the Way It Is de 1970 y Elvis on Tour de 1972). Al igual que Elvis de Luhrmann, “EPiC” será distribuido por Warner Bros. Pictures, incluyendo pantallas IMAX y otros formatos premium. El nuevo documental acaba de estrenarse en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Luhrmann habló con la presa sobre cómo la residencia en Las Vegas fue un punto de inflexión para el artista: tenía muchas ambiciones de hacer una gira por Inglaterra y Japón. (Nunca llegó a Japón). Pero con Las Vegas, quedó atrapado.

"Especulamos qué habría pasado si no hubiera sido como un pájaro golpeándose la cabeza contra un cristal, si hubiera dado vueltas y vueltas en el mismo circuito. No estaba destinado a estar en Las Vegas más de una vez. Estuvo allí hasta el último momento", dijo Luhrmann.

Empezó a oír hablar de las grabaciones perdidas cuando preparaba la película de Elvis. "Las cintas eran míticas. Nadie sabía si realmente existían", dijo Luhrmann. Envió a un equipo a las minas de sal de Kansas, donde MGM guarda todos sus negativos. Dijo que las bóvedas eran como En busca del arca perdida. Fue en las minas donde encontró 35 horas de negativos, aunque no había cinta magnética, así que tuvieron que buscar fuentes secundarias para crear el audio.

Trabajó con Peter Jackson y el equipo de Park Road, quienes también colaboraron en algunos documentales recientes de los Beatles, para encontrar el audio adecuado. Poco a poco, el proyecto fue tomando forma. A veces combinaba audio y vídeo, a veces utilizaba diversos recursos —"una combinación entre su voz original en el escenario, algunas voces grabadas, nuestras propias orquestaciones"— para crear lo que Luhrmann llamó "un paisaje onírico".