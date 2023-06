Bill Cosby demandado por agredir sexualmente a una ex modelo de Playboy

Bill Cosby se enfrenta a una nueva demanda por agresión sexual. Casi seis meses después de que cinco mujeres que previamente acusaron a Cosby de agresión sexual presentaran una denuncia de 34 páginas contra el actor en la Corte Suprema de Nueva York, la ex modelo de Playmate Victoria Valentino presentó su propia demanda en la Corte Superior del condado de Los Ángeles.

Ella alega que el protagonista de "The Cosby Show" se acercó a ella después de verla llorar por la muerte de su hijo de 6 años y le dio una pastilla, explicándole: "¡Toma! ¡Toma esto! Te hará sentir mejor. Nos hará sentir mejor. todos se sienten mejor".

En un comunicado de prensa publicado en línea por su abogado, Valentino dijo que Cosby la explotó cuando estaba en su punto más bajo, de duelo por la muerte de su hijo.

“El trauma que me infligió no solo me afecta a mí, sino a mis hijos y nietos”, dijo. “Al romper mi silencio y decir mi verdad, espero que esto sirva como legado para mi familia y muestre a los sobrevivientes que aún para encontrar sus voces, que la esperanza y la curación son posibles”.

Los antecedentes de Bill Cosby

Cosby se ha encontrado previamente con otros casos de agresión sexual. En 2018, Cosby fue condenado por tres cargos de agresión indecente agravada después de que la empleada de la Universidad de Temple, Andrea Constand, dijera que él la drogó y la agredió sexualmente en su casa de los suburbios de Filadelfia en 2004.

Cosby fue sentenciado a entre tres y 10 años de prisión y cumplió condena durante más de dos años antes de que se revocara su condena , lo que llevó a su liberación en junio de 2021 .