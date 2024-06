Billie Eilish rompió un récord y se transformó en la artista más joven en superar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify

Con tan solo 22 años, la cantante logró superar los 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma digital de música. Este año, la artista estadounidense lanzó el álbum Hit Me Hard and Soft, su último material de estudio.

En su corta carrera, Eilish ya es dueña de un premio Óscar y nueve premios Grammy . Tan solo un mes atrás, la cantante lanzó Hit Me Gard and Soft , su nuevo álbum de estudio que acumuló la impresionante cifra de 72,7 millones de streams en su primer día .

Desde entonces, la carrera de Billie Eilish creció de manera exponencial. En casi 9 años en la escena musical, la cantante ganó nueve premios Grammy, un Óscar y, recientemente, se alzó con un impresionante nuevo récord.

Billie Eilish En los Grammys 2020, Billie Eilish ganando 5 premios en la noche. Gentileza: CNN

La artista estadounidense se convirtió en la cantante más joven en superar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify. Así, Eilish se une a un selecto club compuesto por intérpretes de la talla de The Weeknd - que tiene 107 millones de oyentes al mes - o Taylor Swift que alcanzó los 102.

El último éxito de Billie Eilish

El 17 de mayo de 2024, Billie Eilish lanzó su tercer álbum de estudio titulado Hit Me Hard and Soft. El esperado nuevo proyecto musical de la artista no tardó mucho en romper récords en las plataformas de streaming.

Según datos de Spotify, el lanzamiento discográfico se convirtió en el mayor debut para un artista nacido en el siglo XXI. Las cifras alcanzadas son impresionantes y el disco logró 72,7 millones de reproducciones en su primer día. El impresionante número batió el récord hasta entonces ostentado por el álbum Sour de Olivia Rodrigo, que logró 60,5 millones de escuchas en 2021.

Con un total de 10 canciones, el disco ya superó los 100 millones de reproducciones en tan solo un mes, lo que posiciona al trabajo de la californiana como uno de los más aclamados del año. Además, el logro consolida a Eilish - junto a Taylor Swift, como las dos artistas más escuchadas del 2024 hasta el momento.