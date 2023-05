Blur confirmó el lanzamiento de un nuevo disco y presentó su primer single







Los referentes del britpop vuelven con "The Ballad Of Darren" y con el sencillo "The Narcissist".

Blur compartió detalles de un nuevo álbum de manera sorpresa "The Ballad Of Darren" y compartió el primer sencillo "The Narcissist".

Las leyendas del britpop que regresan anunciaron por primera vez su regreso en noviembre con la noticia de un gran espectáculo en el estadio de Wembley, antes de revelar una segunda cita en el lugar antes de una serie de espectáculos en festivales europeos y una gira íntima de preparación por el Reino Unido, que comienza en su ciudad natal de Colchester mañana.

Ahora, la banda reveló que "The Ballad Of Darren" de 10 pistas llegará el 21 de julio a través del sello Parlophone. Es el primer álbum de la banda desde "The Magic Whip" de 2015 viene precedido por el sencillo "The Narcissist", una pista agridulce de ritmo moderado que recuerda las inclinaciones de rock alternativo de "Think Tank" de 2003.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCsY_Kz7AoyR%2F%3Figshid%3DMmJiY2I4NDBkZg%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALi0X0dM2rRJ3JlDYZAi7LkJLoFbGriqdyDDDmGIyrQIr55i6ZBC26ZBKFCVP8iiEc050Cn0i4PJUZANTmqQVON1QMkeJQSoYHeV4G8lQ9VTwLs6M5go9reylHUZAC19eupZBpDrrDWjJAFsKSSHRZBkgLBCfFsHQZDZD View this post on Instagram A post shared by Blur (@blurofficial) El noveno álbum de estudio la banda fue producido por James Ford (Arctic Monkeys, Foals, Depeche Mode) y grabado en Studio 13 en Londres y Devon. Hablando sobre la realización del disco, la banda dijo que los encontró haciendo un balance de su relación.

El líder Damon Albarn describió "The Ballad Of Darren" como "un disco de réplica" cargado de "reflexión y comentario sobre dónde nos encontramos ahora", mientras que el guitarrista Graham Coxon dijo: "Cuanto más envejecemos y nos enloquecemos, se vuelve más esencial que lo que jugamos está cargado de la emoción y la intención adecuadas. A veces, solo un riff no hace el trabajo”. Mientras tanto, el bajista Alex James dijo que "para que una relación a largo plazo dure con algún significado, debes ser capaz de sorprenderse el uno al otro de alguna manera y de alguna manera todos continuamos haciendo eso", y el baterista Dave Rowntree comentó cómo la banda descubrió eso. “siempre se siente muy natural hacer música juntos”. “Con cada disco que hacemos, el proceso revela algo nuevo y nos desarrollamos como banda. No damos eso por sentado”, agregó. Arte de tapa y lista de temas del nuevo disco de Blur image.png Tracklist de "The Ballad Of Darren" The Ballad St Charles Square Barbaric Russian Strings The Everglades (For Leonard) The Narcissist Goodbye Albert Far Away Island Avalon The Heights The Rabbi The Swan

