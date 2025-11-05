Brendan Fraser y Rachel Weisz regresaran para una nueva película de "La Momia"

Fraser y Weisz protagonizaron juntos dos películas: "La Momia" (1999) y "El Regreso de la Momia" (2001), ambas basadas en uno de los monstruos clásicos de Universal.

Universal Pictures está retomando una de sus franquicias de acción y aventuras más queridas: Brendan Fraser y Rachel Weisz están en conversaciones para volver en una nueva película de La Momia, presumiblemente retomando sus papeles de las películas de La Momia del estudio de los años 90 y 2000.

Según informa el portal Deadline Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett , directores de Radio Silence, dirigirán la película con un guion de David Coggeshall (The Family Plan, The Deliverance), y que el veterano de la franquicia, Sean Daniel, producirá junto a William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein de Project X Entertainment.

El proyecto reúne a Radio Silence y Project X tras su reciente colaboración en el reinicio de la franquicia Scream, con películas hasta la séptima entrega, que se estrenará el próximo año y que no fue dirigida por Radio Silence, pero sí producida por Project X. Project X colaboró recientemente con Bettinelli-Olpin y Gillett en Ready or Not: Here I Come , una secuela de terror para Searchlight Pictures.

Fraser y Weisz protagonizaron juntos dos películas: La Momia (1999) y El Regreso de la Momia (2001) , ambas basadas en uno de los monstruos clásicos de Universal de principios del siglo XX, ambas dirigidas por Stephen Sommers y ambas con una recaudación mundial superior a los 400 millones de dólares.

En la película de 1999, Fraser interpretó a Rick O'Connell, un aventurero estadounidense y exsoldado de la Legión Extranjera Francesa, y Weisz a Evelyn Carnahan, una egiptóloga inglesa que trabaja en el Museo de Antigüedades de El Cairo. A lo largo de las dos películas, la pareja pasa de ser socios reacios a un matrimonio con un hijo pequeño, luchando contra antiguas maldiciones, como la del resucitado sumo sacerdote egipcio Imhotep. Evelyn, el personaje de Weisz, muere en la segunda película tras descubrir que es la reencarnación de una princesa egipcia, aunque finalmente es revivida por Rick.

La franquicia continuó en 2002 con El Rey Escorpión, protagonizada por Dwayne Johnson, que recaudó más de 180 millones de dólares en todo el mundo, y en 2008 con La Momia: La Tumba del Emperador Dragón (403 millones de dólares a nivel mundial), donde Fraser regresó sin Weisz bajo la dirección de Rob Cohen.

Universal intentó revitalizar la franquicia recientemente con La Momia (2017) , protagonizada por Tom Cruise, que pretendía lanzar una nueva serie de películas de monstruos bajo el sello del Universo Oscuro. Si bien la película tuvo un buen desempeño en taquilla —recaudando 409 millones de dólares en todo el mundo—, recibió críticas negativas, lo que llevó a Universal a descartar sus planes para el Universo Oscuro.

Tras ganar un premio de la Academia por La ballena, Fraser ha encontrado un segundo aire en su carrera y regresa a la temporada de premios con Rental Family de Searchlight , dirigida por Hikari, que se estrena el 21 de noviembre. Weisz, ganadora también de un Oscar, viene de participar en proyectos como Dead Ringers de Prime Video y Black Widow de Marvel.