Brendan Gleeson se une a la serie de Spider-Man Noir con Nicolas Cage

Este es uno de los primeros proyectos anunciados por Gleeson desde su papel nominado al Oscar y al Globo de Oro en The Banshees of Inisherin.

Cage ya había interpretado a Spider-Man Noir en la película animada ganadora del premio Oscar “Spider-Man: Into the Spider-Verse”. Esta será la primera vez que el personaje sea interpretado en un proyecto de acción real.

Además de sus numerosos papeles cinematográficos aclamados por la crítica, Gleeson ha sido parte de varios programas de televisión exitosos en los últimos años. Entre ellos se incluyen el drama criminal Mr. Mercedes, que se basó en la serie de novelas de Stephen King sobre Bill Hodges, así como la miniserie de Showtime The Comey Rule, en la que Gleeson interpretó al presidente Donald Trump. Gleeson también ganó un Emmy en 2009 por interpretar a Winston Churchill en la película para televisión Into the Storm.

En el cine, además de Banshees of Inisherin, es conocido por sus papeles en largometrajes como In Bruges, The Guard, Cavalry, varias entregas de la franquicia de Harry Potter, Braveheart y Gangs of New York.