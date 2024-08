Britney Spears tendrá su película biográfica de la mano de Universal Pictures

La película se basa en el libro "The Woman in Me".

Universal Pictures adquirió los derechos de The Woman in Me , el libro bestseller sobre Britney Spears , aclamado por la crítica y número uno en ventas según el New York Times. La película estará a cargo del cineasta de Wicked , Jon M. Chu , quién se encargará de desarrollar el proyecto y dirigir.

El audiolibro, leído por la actriz nominada al Oscar Michelle Williams con una introducción de Britney Spears, es el que más rápido se ha vendido en la historia de Simon & Schuster. Fue el audiolibro más escuchado en Spotify en 2023 . El libro fue un éxito de ventas instantáneo número uno del New York Times en tapa dura, libro electrónico y audiolibro. El libro fue el libro de tapa dura de no ficción más vendido de Simon & Schuster en 2023.

A nivel mundial, se estima que hay más de 3 millones de copias impresas. Publicado por Gallery Books el 24 de octubre de 2023, con aclamación universal que incluye elogios de Time ("Moving"), Los Angeles Times ("Powerful"), The New York Times ("Radiant") y Vogue ("Poignant"), el libro es un éxito de ventas internacional número uno, habiendo ocupado el primer puesto en el New York Times, USA Today, Publishers Weekly, The Toronto Star, Sunday Times (Londres) y Spiegel (Alemania), entre otros. Apareció en más de veinte listas de los mejores libros de 2023, incluidas las de The Washington Post, Vanity Fair, Variety, Rolling Stone y Financial Times.

The Woman In Me fue nombrada ganadora del premio Goodreads Choice Award a la mejor autobiografía de 2023. Los derechos del libro se han vendido en 37 territorios hasta la fecha.