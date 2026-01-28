Bruce Springsteen lanzó el miércoles una canción de protesta sobre lo que llamó el “terrorismo estatal” que ICE cometió en Minneapolis y los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good.
Bruce Springsteen lanzó una canción de protesta contra el ICE y el "terrorismo de Estado" en Minneapolis
Springsteen es el último de una creciente lista de celebridades que han expresado su desaprobación de las acciones de ICE en Minneapolis, uniéndose a personas como Billie Eilish , Olivia Rodrigo, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel.
La canción, titulada “Streets of Minneapolis”, tiene a Springsteen cantando sobre “el ejército privado del Rey Trump del DHS”, con el estribillo “Aquí en nuestra casa mataron y vagaron / En el invierno del 26, recordaremos los nombres de los que murieron / En las calles de Minneapolis”.
“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presenté hoy en respuesta al terrorismo de Estado que asola la ciudad de Minneapolis”, dijo Springsteen el miércoles. “Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renée Good. Manténganse libres”.
Las voces de artistas contra Donald Trump y el ICE
El propio Springsteen ha sido un crítico abierto del presidente Donald Trump durante años, y los dos estuvieron en una notable guerra de palabras el año pasado, con Springsteen criticando al presidente en el escenario antes de que Trump lo llamara un "rockero seco y pasado de moda".
A Springsteen no pareció importarle, y en una entrevista del pasado septiembre declaró que Trump es "la viva imagen de lo que significaron la Enmienda 25 y el impeachment. Si el Congreso tuviera agallas, lo relegarían al basurero de la historia".
