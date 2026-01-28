Donald Trump amenazó a Irán y dijo que correrá el mismo destino que Venezuela: "El tiempo se acaba" + Seguir en









El presidente estadounidense confirmó que una flota armada, mayor a la enviada a Venezuela, está en camino al país islámico.

Donald Trump amenazó a Irán y dijo que correrá el mismo destino que Venezuela: "El tiempo se acaba". Foto: The White House

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó este miércoles con lanzar un ataque militar contra Irán, similar al que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, si no se predisponen a negociar.

Desde su perfil de Truth Social, el mandatario estadounidense confirmó que “una enorme armada se dirige a Irán” y aseguró que se trata de una flota mayor que la enviada a Venezuela, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln.

Además, en el comunicado sostuvo que la Armada está “lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario”. Por ese motivo, instó al país a sentarse a negociar "rápidamente" un acuerdo que sea justo y equitativo para todas las partes.

“¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez: ¡Lleguen a un trato! No lo hicieron, y hubo la ‘Operación Martillo de Medianoche’, una destrucción masiva de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder“, concluyó Trump.

iran Las protestas en Irán comenzaron a finales de diciembre impulsadas por la difícil situación económica y se convirtieron en un movimiento masivo con enormes manifestaciones callejeras. Brookings Institution Las amenazas de Trump contra Irán El mandatario republicano viene amenazando con atacar el país en respuesta a la represión en las masivas protestas de las últimas semanas y que, según el sitio opositor Iran International, causaron 36.500 muertos y más de 6.000 según ONGs independientes.

El anuncio se produjo un día después de que el ejército informó que el grupo de ataque del portaviones “USS Abraham Lincoln” había llegado a Medio Oriente. Además, el líder estadounidense aseguró que Teherán estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. "Llamaron en numerosas ocasiones. Quieren hablar”. En respuesta a estas amenazas, las autoridades iraníes advirtieron que consideraran como “hostiles” a los países vecinos si se utiliza su territorio para lanzar ataques, según confirmó un alto mando de los Guardianes de la Revolución. Las protestas en Irán comenzaron a finales de diciembre impulsadas por la difícil situación económica, pero se convirtieron en un movimiento masivo con enormes manifestaciones callejeras durante varios días a partir del 8 de enero. Por ese motivo, Trump advirtió que, si mataba a manifestantes, EEUU intervendría militarmente.