"Caballo Salvaje Nueve" llega a los cines: el humor negro de Martin McDonagh bajo la sombra de Rapa Nui

El cineasta británico-irlandés Martin McDonagh ha construido una de las filmografías más coherentes, ácidas y profundamente morales del cine contemporáneo. Tras cautivar a la crítica global con Los espíritus de la isla (película que cosechó nueve nominaciones a los Premios de la Academia ), y dejar títulos para el recuerdo como Escondidos en Brujas , Siete psicópatas y Tres anuncios por un crimen , el realizador regresa a las salas de cine con Caballo salvaje nueve (Wild Horse Nine). Fiel a sus tropos dramáticos, la historia muestra a dos hombres extraordinarios en un entorno insular desolado, donde el choque entre el cinismo desmedido y la culpa reprimida desata una tragedia de dimensiones tan absurdas como desgarradoras.

Producida en alianza estratégica con Searchlight Pictures , Blueprint Pictures , Film4 y la prestigiosa compañía chilena Fabula —liderada por los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín —, la película vuelve a situar a McDonagh en la cúspide de la dramaturgia cinematográfica. Esta vez, el director abandona la verde e inhóspita Inisherin para trasladar su particular retórica del dolor a los confines del Océano Pacífico, ofreciendo un relato donde la alta política internacional y la miseria humana se entrelazan de manera magistral.

La trama se ubica en un momento clave de la historia latinoamericana: las semanas previas al cruento golpe de Estado de 1973 en Chile, recordando la intervención de Estados Unidos contra un gobierno elegido democráticamente y la facilidad con la que una potencia potencia puede convertir a otro país en tablero para sus operaciones. En ese enrarecido clima pre-dictatorial, los agentes de la CIA Chris ( John Malkovich ) y Lee ( Sam Rockwell ) reciben la orden de ser trasladados desde Santiago hacia la Isla de Pascua . Su jefe, el desalmado MJ ( Steve Buscemi ), los envía a esta remota geografía bajo el pretexto de un retiro táctico, aunque en verdad ambos intuyen que han sido apartados mientras la historia oficial se escribe con sangre.

Instalados entre los icónicos monolitos de la isla, los viejos socios lidian con sus pasados oscuros y las conspiraciones del presente. Para mitigar el encierro y el inminente peso del destino, Chris y Lee discuten incansablemente sobre asuntos de aparente insignificancia: la historia del arte y las estatuas, asesinatos memorables, marcas de quesos estadounidenses, la biomecánica de las polillas y las malas decisiones que terminaron por pudrir definitivamente sus vidas. Hablar, para ellos, es un refugio desesperado; una ruidosa pantalla de humo verbal destinada a aplazar el instante definitivo en que deberán enfrentarse cara a cara con la muerte.

El precario equilibrio de la misión se rompe cuando Chris entabla un insólito vínculo con dos estudiantes rebeldes ( Mariana di Girolamo y Ailín Salas ). Esta interacción con las jóvenes locales no solo pone en peligro el secretismo del viaje en este paraíso remoto, sino que introduce un espejo moral implacable que desestabiliza la coraza ideológica de los operativos estadounidenses.

Radiografía de dos monstruos ordinarios

McDonagh dibuja en Chris y Lee a dos criaturas tan repulsivas como fascinantes, elevadas por interpretaciones descomunales. John Malkovich (dos veces nominado al Oscar) compone a Chris como un sujeto abiertamente arrogante, racista, machista y cruel. Es la encarnación viva de la prepotencia imperial: habla de las intervenciones clandestinas en Guatemala, el Congo, Cuba, Vietnam o los sucesos de Dallas con la desenvoltura de quien comenta antiguos viajes de trabajo. Su memoria personal, aunque no atraviese su momento de mayor lucidez, coincide milimétricamente con varias de las heridas políticas más sangrientas del siglo XX.

A su lado, el ganador del Oscar Sam Rockwell despliega una actuación repleta de matices al encarnar a Lee, un subordinado con menos cadáveres famosos en su haber que su mentor, pero cuyo historial delictivo tampoco le permite solicitar el ingreso inmediato al cielo. Ambos han servido a una maquinaria política que destruyó países completos para luego esconder sus responsabilidades institucionales tras el velo del secreto de Estado.

El jurado de piedra y la grandeza visual de Rapa Nui

El apartado técnico y visual de Caballo salvaje nueve alcanza cotas deslumbrantes gracias a la fotografía de Ben Davis. Davis convierte a Rapa Nui en un paisaje tan hermoso como amenazante. Los milenarios moái observan a los protagonistas como un jurado de piedra indiferente ante la caída de imperios, los golpes de Estado y la vanidad de unos hombres convencidos de su importancia histórica.

La presencia de los caballos salvajes (especialmente uno que adquiere un peso simbólico gravitante), el océano embravecido y los atardeceres amplían una historia que habría podido ocurrir sobre un escenario desnudo. La isla ofrece la escala necesaria para que la pequeñez moral de estos asesinos resulte apabullantemente evidente.

El elenco secundario redondea una experiencia cinematográfica de primer nivel. La participación de figuras como Tom Waits y Parker Posey aporta capas adicionales de excentricidad y densidad dramática, mientras que las actuaciones de Mariana di Girolamo y Ailín Salas dotan al filme de la tensión y dignidad necesarias para contextualizar la resistencia frente al cinismo de la potencia interventora.

Caballo salvaje nueve es un ejercicio cinematográfico maduro, político y profundamente existencial. La alianza entre la pluma afilada de McDonagh, el refinado trabajo de producción y un reparto en estado de gracia consolida a esta obra como un digno capítulo más en la filmografía del realizador.

Al igual que sucedió con su antecedente inmediato en la filmografía del director, la película no solo dejará una profunda huella en los espectadores por su equilibrio entre el humor negro y la tragedia existencial, sino que seguramente será una de las grandes protagonistas de la temporada de premios. Un filme imprescindible que confirma que, en el cine de Martin McDonagh, la culpa es una condena de la que ni el paraíso más remoto nos puede salvar.

Dirigida y escrita por Martin McDonagh, Caballo Salvaje Nueve está protagonizada por John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana di Girolamo, Ailín Salas, junto a Tom Waits y Parker Posey. Llega a los cines de Argentina este jueves 12 de noviembre.