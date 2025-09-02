Todos hablan de esta serie: la producción española que estrenó Netflix y se encuentra entre las más vistas







Esta producción recibió buenas críticas de los especialistas y era enormemente esperada por el público de la plataforma.

La serie española que causa furor ya está en Netflix.

Netflix agregó a su catálogo una serie española que fue furor desde su lanzamiento. Con dos temporadas y una tercera en camino, atrapó a todos los espectadores y supo encantar a la crítica especializada que se deshizo en elogios. Se trata de una comedia bastante particular, que no teme hacer humor negro.

Su nombre es Muertos S.L. y muestra, a su manera, el trabajo en una funeraria. La serie es presentada como una "Comedia Funeraria" y se trata de una ficción que no busca ser muy correcta, con personajes profundos, cautivantes y muy bien desarrollados.

Muertos S.L. Llegó a Netflix la serie española aclamada por el público y elogiada por la crítica.

De qué trata Muertos S.L., la nueva serie de Netflix Después del fallecimiento de Gonzalo Torregrosa, fundador y dueño de la funeraria que lleva su apellido, Dámaso Carrillo, su mano derecha de la empresa, entiende que lo mejor para la continuidad de la compañía será que él mismo asuma ese cargo. Pero Nieves, la viuda de más de 70 años, contra todo pronóstico, quiere tomar las riendas.

Ayudada por su inútil pero entusiasta yerno, Chemi, experto en marketing, se enfrenta a los planes de su hija de cerrarla y abrir un gimnasio en su lugar. Por otro lado, Dámaso conspira y manipula a sus compañeros en contra de la nueva directiva empresarial, y además, la empresa enfrenta una nueva competencia, la funeraria Transitus, que tiene ambiciosos planes de expansión y amenazarán el legado de Gonzalo Torregrosa.

Netflix: tráiler de Muertos S.L.
Netflix: elenco de Muertos S.L.
Adriana Torrebejano (Manuela)

Amaia Salamanca (Vanesa)

Carlos Areces (Dámaso)

Ascen López (Nieves)

Aitziber Garmendia (Olivia)

Diego Martín (Chemi)

