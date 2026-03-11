Netflix estrenó la película de uno de los videojuegos de terror más populares de los últimos tiempos + Seguir en









La famosa plataforma suma una producción ambientada en un local abandonado donde unas extrañas criaturas mecánicas cobran vida.

Netflix apuesta por una película que adapta uno de los videojuegos más icónicos. Gentileza - Freepik

Las adaptaciones de videojuegos al cine se volvieron cada vez más frecuentes. Si bien hubo algunas producciones que lograron una buena repercusión entre los fanáticos del juego original, también existieron algunos casos en los que se generaron debates entre la crítica. Es por eso que Netflix decidió sumar una historia muy conocida entre los fanáticos de los juegos a su catálogo.

Se trata de "Five Nights at Freddy's", una entrega de suspenso inspirada en la exitosa saga creada por Scott Cawthon y que llevó a millones de fanáticos a las salas de cine con una expectativa enorme. Ahora, para quienes no pudieron disfrutarla en pantalla grande, podrán hacerlo en la plataforma de la N Roja.

Five Nights at Freddy's La adaptación del famoso videojuego llegó a Netflix. Netflix De qué trata Five Nights at Freddy's La trama sigue a Mike Schmidt, un joven que atraviesa problemas personales y económicos. Para salir adelante acepta un empleo nocturno como guardia de seguridad en un viejo restaurante familiar llamado Freddy Fazbear’s Pizza.

El lugar era un espacio muy popular para fiestas infantiles. En su interior funcionaban grandes animatrónicos con forma de animales que entretenían al público durante el día. Con el paso del tiempo, el local quedó abandonado y su historia quedó manchada por rumores inquietantes.

Durante sus turnos de vigilancia, Mike descubre que el trabajo es mucho más peligroso de lo que imaginaba. Cuando cae la noche, las figuras mecánicas cobran vida y recorren el restaurante imponiendo miedo. Mientras intenta sobrevivir a cada turno, el protagonista también busca respuestas sobre un episodio doloroso de su pasado: la desaparición de su hermano años atrás.

Netflix: tráiler de Five Nights at Freddy's Embed - FIVE NIGHTS AT FREDDY'S - Teaser (Universal Studios) HD Netflix: elenco de Five Nights at Freddy's La historia reúne a varios actores conocidos dentro del cine y la televisión: Josh Hutcherson

Elizabeth Lail

Piper Rubio

Matthew Lillard

Mary Stuart Masterson

Kat Conner Sterling En 2023, la producción alcanzó cerca de 300 millones de dólares en recaudación mundial y se convirtió en una de las películas de terror más exitosas de ese año. El proyecto nació con el respaldo del estudio Blumhouse Productions, especializado en cine de terror.

