"Chicago", el reconocido musical de Broadway vuelve a Buenos Aires protagonizado por Flor Peña y Juliana Gattas + Agregar ámbito en









Estrenado en Broadway en 1975, está basado en la obra de Maurine Dallas Watkins, con libreto de Fred Ebb y Bob Fosse, música de John Kander y letras de Fred Ebb.

Llega una nueva versión de Chicago a la Argentina.

En mayo de 2027, Florencia Peña y Juliana Gattas protagonizarán “Chicago – El Musical” en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, con producción de Preludio, Kuarzo y Pampa Films.

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El emblemático éxito de Broadway estrenará en Buenos Aires con una nueva puesta que reunirá a ambas artistas en los papeles de Roxie Hart (Florencia Peña) y Velma Kelly (Juliana Gattas), respectivamente. Con una historia tan provocadora como vigente, extraordinarias coreografías, deslumbrantes números musicales y el jazz como sello distintivo, el espectáculo se perfila como una de las grandes apuestas de la próxima temporada teatral.

View this post on Instagram Ricky Pashkus tuvo un rol decisivo en la gestión de los derechos, siendo una figura fundamental para hacer realidad la versión argentina.

De qué trata Chicago Ambientada en medio de la extravagante decadencia de los años 20, Chicago cuenta la historia de Roxie Hart y Velma Kelly, dos mujeres ambiciosas encerradas por crímenes pasionales, que luchan por ganarse el favor de Billy Flynn, un famoso abogado que utiliza a la prensa sensacionalista para conseguir la libertad de sus clientes. Ambas se enfrentarán por obtener la fama a toda costa.

Con una historia universal, impactantes coreografías, deslumbrantes números musicales y mucho jazz, “Chicago” ha cautivado a distintas generaciones y mantiene su vigencia en los escenarios internacionales.

Estrenado en Broadway en 1975, está basado en la obra de Maurine Dallas Watkins, con libreto de Fred Ebb y Bob Fosse, música de John Kander y letras de Fred Ebb. Desde entonces, ha llegado a escenarios de todo el mundo. Ahora, este emblemático musical tendrá su propia versión argentina con una nueva y original puesta en escena. FICHA TÉCNICA: Libro: Fred Ebb y Bob Fosse

Música: John Kander

Líricas: Fred Ebb

Dirección: Mariano Demaría

Coreografía: Gustavo Wons

Dirección musical: Tomás Mayer Wolf

Dirección de producción: Mariana Correa

Comunicación y prensa: Vane Bafaro

Comunicación digital: Bushi contenidos

Fotografía: Gabriel Machado

Producción General: Preludio – Kuarzo – Pampa films.

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