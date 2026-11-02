Quilmes Rock 2027 anunció su grilla: Babasónicos, Divididos y Fito Páez encabezan el festival + Agregar ámbito en









El encuentro se realizará el 16, 17 y 18 de abril. También estarán Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Jet, Jorge Drexler y Las Pelotas, entre otros. La segunda fase de entradas con descuento ya está disponible.

Quilmes Rock 2027: Babasónicos, Divididos y Fito Páez encabezan la grilla del festival.

El Quilmes Rock 2027 presentó oficialmente su lineup y puso en marcha la cuenta regresiva para una nueva edición del festival, que se realizará los días 16, 17 y 18 de abril. La grilla reúne a referentes históricos del rock nacional, bandas emblemáticas, artistas internacionales y nuevas voces de la escena musical.

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Entre los principales nombres anunciados se encuentran Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Jet, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Los Auténticos Caligaris, Jorge Drexler, Las Pelotas y Henry & La Palangana. La propuesta busca reunir distintas generaciones y estilos en tres jornadas de música.

El anuncio también incluye Dante Spinetta, Ángela Torres, Cruzando el Charco, la vuelta de Fricción, Kevin Johansen, Kapanga, Alejandro Lerner, Marilina Bertoldi, Turf, 2 Minutos, El Mató a Un Policía Motorizado, Massacre, Camionero, Celeste Carballo y Virus, entre muchos otros artistas.

View this post on Instagram Regresos, homenajes y cruces musicales La grilla fue presentada en un encuentro que reunió a artistas y referentes de la industria musical tales como Juanse, Flavio Cianciarulo y el Tano Marcielo, que coronaron la jornada con versiones de Ceremonia, Mal Bicho y Para Siempre. También hubo un segmento de piano bar junto a Alejandro Lerner, Wen y Gianluz, con canciones como Amigos, Rutas Argentinas y Cómo me voy a olvidar.

La grilla sumará además un homenaje a Luis Alberto Spinetta a cargo de Javier Malosetti, bajo el nombre Spinetta x Javier Malosetti. El festival anticipó que habrá nuevos anuncios y sorpresas en las próximas semanas.

La grilla fue presentada en un encuentro que reunió a artistas y referentes de la industria musical. Desde su nacimiento en 2003, el Quilmes Rock construyó algunos de los encuentros más recordados de la música argentina. Su edición 2025 tuvo como hitos el regreso de Los Piojos después de 15 años, la vuelta de Andrés Calamaro a los festivales y la reunión de David Lebón y Pedro Aznar para interpretar canciones de Serú Girán. Entradas y transmisión La fase 1 Zorzal Madrugador ya está agotada, mientras que la fase 2 con descuento se encuentra habilitada por tiempo limitado a través de Enigma Tickets. Los abonos de campo para dos jornadas cuestan $220.000 y los de tres jornadas, $300.000, sin incluir el cargo por servicio. Por su parte, Flow transmitirá las dos jornadas del festival en Argentina, Uruguay y Paraguay, con cobertura de los distintos escenarios, entrevistas y contenidos exclusivos. Las presentaciones quedarán disponibles posteriormente en el servicio On Demand.

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