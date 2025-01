Chris Columbus, director de las dos primeras películas de "Harry Potter", habló sobre la futura serie

Una nueva adaptación de la saga creada por J. K. Rowling está en camino, esta vez no destinada para la pantalla grande, sino para el streaming.

Una nueva adaptación de la saga creada por J. K. Rowling está en camino, esta vez no destinada para la pantalla grande, sino para el streaming. La serie, que no podrá verse hasta 2026 o incluso 2027, contará con un total de 7 temporadas, llevando cada uno de los libros de la franquicia a la audiencia a través de Max .

Y es precisamente del gran enemigo del niño que sobrevivió de quien más se habla, ya que para la mayoría de los fanáticos está claro quién debería interpretarlo. Se trata del reciente ganador del Oscar, Cillian Murphy. Y parece que no sólo a los fanáticos les gusta esta idea.

Hablando con Entertainment Weekly, el director de las dos primeras entregas de la saga cinematográfica reflexionó sobre el reinicio de la historia, dando su bendición a la producción y al propio Murphy como potencial sucesor del manto de Voldemort:

“El hecho de que tengan la posibilidad de hacer [múltiples] episodios para cada libro, creo que es fantástico. Puedes obtener todas las cosas de la serie que no tuvimos la oportunidad de hacer… todas estas escenas geniales que simplemente no pude incluir en las películas. No puedo esperar a ver qué están tratando de hacer con esto. Y, bueno, Cillian es uno de mis actores favoritos, así que sería fantástico”.