Virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se transmite la enfermedad que preocupa a toda la India

La infección se transmite, principalmente, por murciélagos frugívoros y presenta una tasa de mortalidad estimada entre el 40% y el 75%.

El foco se originó en un hospital de Bengala Occidental, donde se detectaron contagios entre trabajadores de la salud.

La confirmación de cinco casos de virus Nipah en la India encendió las alarmas del sistema sanitario y volvió a poner el foco en una enfermedad poco frecuente, pero extremadamente peligrosa.

El brote fue detectado en el estado de Bengala Occidental , en las cercanías de Calcuta, y afecta principalmente a trabajadores de la salud , lo que refuerza la preocupación por una posible transmisión en ámbitos hospitalarios.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , esta enfermedad es de alta prioridad debido a su elevada tasa de mortalidad , que puede llegar hasta el 75%, y a la ausencia de vacunas o tratamientos específicos .

Ante la aparición de estos contagios confirmados, las autoridades activaron protocolos de emergencia , que incluyen aislamiento de contactos estrechos, rastreo epidemiológico y refuerzo de las medidas de prevención. A continuación, conocé los detalles.

Uno de los mayores desafíos del virus Nipah es que sus síntomas iniciales no son específicos , una cuestión que complica el diagnóstico temprano. En las primeras fases, incluso, puede confundirse con otras enfermedades comunes.

Los signos más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, cansancio, vómitos y dolor de garganta. En algunos pacientes también aparecen dificultades respiratorias, que pueden agravarse en pocos días.

En los casos más severos, afecta el sistema nervioso central y provoca encefalitis, una inflamación cerebral que puede derivar en desorientación, convulsiones y pérdida de la conciencia. En estas situaciones, el cuadro puede avanzar rápidamente hacia el coma en un lapso de 24 a 48 horas.

Además, entre los que ya padecieron esta última complicación, se reportaron secuelas neurológicas a largo plazo, como convulsiones recurrentes o cambios en la personalidad.

influenza virus.jpg

Cómo se transmite el virus Nipah

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica, es decir, se transmite de animales a personas. Su reservorio natural son los murciélagos frugívoros, que pueden portarlo sin presentar síntomas, y el periodo de incubación puede durar entre 4 y 14 días (aunque se informó un período de hasta 45 días).

Una de las formas más comunes de contagio es el contacto directo con mamíferos infectados, como murciélagos o cerdos. También puede producirse a través del consumo de alimentos contaminados, especialmente frutas o savia de palma que hayan estado en contacto con saliva u orina de estos animales.

murcielago

Además, existe la transmisión entre personas, principalmente mediante el contacto estrecho con los fluidos corporales de un paciente.

El diagnóstico se realiza mediante pruebas de laboratorio, como la RT-PCR para detectar el material genético del virus o análisis serológicos para identificar anticuerpos.

En cuanto al tratamiento, no existe una terapia específica ni una vacuna aprobada contra el Nipah. La atención médica se basa en cuidados intensivos de soporte, enfocados en controlar las complicaciones respiratorias y neurológicas, mantener las funciones vitales y reducir el riesgo de muerte.

Ya son 5 casos detectados en la India

Las autoridades sanitarias de la India confirmaron cinco casos de virus Nipah en Bengala Occidental, con un foco inicial en un hospital privado ubicado a unos 24 kilómetros de Calcuta. Entre los infectados se encuentran un médico, una enfermera y otros trabajadores sanitarios, lo que refuerza la hipótesis de transmisión en un entorno asistencial.

Según informaron fuentes oficiales, el paciente que habría iniciado la cadena de contagios falleció antes de ser diagnosticado. A partir de esa detección tardía, se activaron protocolos de emergencia, que incluyeron el aislamiento de al menos 20 contactos de alto riesgo y se realizaron pruebas a más de 180 personas.

virus nipah

Una de las enfermeras contagiadas permanece en estado crítico y en coma, lo que volvió a generar preocupación por la gravedad del brote. Si bien por el momento el foco está localizado, las autoridades mantienen una vigilancia epidemiológica estricta para evitar una mayor propagación.

En tema prevención, las autoridades recomiendan extremar las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos. También se aconseja lavar y pelar cuidadosamente las frutas, y no consumir aquellas que parecen haber sido mordidas por animales ni savia de palma cruda.