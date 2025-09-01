Christian Sancho fue internado y generó preocupación por su salud: "El cuerpo avisa"

Fu su pareja, la actriz y modelo, Celeste Muriega quién reveló la noticia de la internación a través de sus redes sociales.

Christian Sancho fue internado y generó preocupación entre sus seguidores. Todo ocurrió después de que su pareja, Celeste Muriega , publicara una foto del actor en una camilla.

“Hubo parada técnica” , escribió la actriz junto a una foto donde se veía al modelo recostado en una camilla mientras le pasaban suero. Horas más tarde anunció que le habían dado el alta y agradeció los mensajes de preocupación y cariño.

Tras los posteos de Muriega, Sancho se reportó en sus redes sociales, donde llevó tranquilidad y agradeció la atención de los profesionales.

“Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje ayer y hoy. Solo quiero decirles ‘gracias por estar siempre’”, escribió. A modo de reflexión, señaló: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más”.

Si bien no dio detalles de lo sucedido, aseguró que en la semana profundizará sobre la situación.

A modo de cierre, agradeció la atención médica y el acompañamiento de su pareja. “Estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias”, concluyó.

La historia de amor entre Celeste Muriega y Christian Sancho

Sancho reveló en una entrevista que el primer encuentro entre ambos ocurrió en el marco de la obra Sex, donde compartieron escenario sin haberse visto previamente en persona. El actor recordó que, tras más de dos décadas en el medio, nunca había coincidido con Muriega. “Llevaba como veintipico de años en el medio y nunca me la había cruzado”, expresó Sancho, subrayando la sorpresa que le generó finalmente conocerla en ese contexto.

El actor describió a Muriega como “buena compañera, divina, macanuda y está buenísima”, y reconoció que desde ese primer contacto percibió una conexión especial. El acercamiento se consolidó tras el estreno de la obra, cuando Sancho la invitó a tomar un helado en la esquina, una propuesta sencilla que la sorprendió. “¿Me estás encarando?”, le preguntó ella, a lo que él respondió que solo se trataba de compartir un helado y luego cada uno seguiría su camino. Finalmente, Muriega aceptó la invitación, marcando así el inicio de su relación.