Christopher Nolan se disculpó con Florence Pugh por su papel en "Oppenheimer"

“Realmente no sabía qué estaba pasando o qué era lo que se estaba haciendo”, dijo Pugh. “Excepto que sabía que Chris realmente quería que yo supiera que no era un papel muy importante y él entiende si no quiero acercarme a él. Y yo estaba como, 'No importa. Incluso si soy un fabricante de café en un café en la parte trasera de la sala, hagámoslo'”.