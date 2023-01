El director de cine Michael Bay es acusado de matar a una paloma en un rodaje

michael bay Redes

"Soy reconocido por ser un amante de los animales y un activista a favor de ellos", declaró el director de cine al medio especializado TheWrap y aseguró: "Ningun animal involucrado con la producción fue lastimado o herido. Ha sido así en todas las producciones en las que he trabajado los últimos 30 años".

En Italia, las palomas son una especie protegida bajo una ley nacional que prohíbe lastimar, matar o capturar a cualquier ave. Una persona anónima, con conocimiento de la producción, aseguró que la paloma perdió la vida por culpa del carro de una cámara en medio de una toma. Alguién habría tomado una foto del incidente y lo reportó a las autoridades.

ryan reynolds 6 underground Netflix

Bay aseguró que tienen "clara evidencía en video, así como una multitud de testigos y oficiales de seguridad" que los "absuelven de estas acusasiones". "Todas estas pruebas desmienten a su única foto de un paparazzi, la cuál plantea una historia falsa", remarcó el director de cine, quién está confiado de que en la corte podrá probar su inocencia.

Durante 2022, el equipo de legales de Bay realizó tres intentos de que el caso sea resuelto pero aún no obtuvo resultados. "Las autoridades me ofrecieron arreglar la situación con una pequeña multa pero me he negado porque no me voy a declarar culpable de haber lastimado a un animal", insistió el cineasta.