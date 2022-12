La Roca tampocó volverá a ser Black Adam en el universo de DC

Desde que James Gunn (guionista y director de Guardianes de la Galaxia y El Escuadrón Suicida) tomó las riendas del universo de DC para cine, series y videojuegos, se empezaron a ver las consecuencias de su plan para armar una lista de contenidos desde cero. Tras el anuncio de la cancelación de Wonder Woman 3 y que Henry Cavill no volverá a interpretar a Superman, ahora es Dwayne, "La Roca", Johnson quién confirmó que no regresará a Black Adam.