Pedro Pascal llega a "Saturday Night Live" con Coldplay como invitados

Pascal también interpreta al personaje principal en “The Mandalorian”, la serie de “Star Wars” en Disney+ que estrenará su tercera temporada en marzo. Entre los otros créditos destacados de Pascal se encuentran "Game of Thrones", "Narcos", "The Equalizer 2", "Wonder Woman 1984" y "The Unbearable Weight of Massive Talent".

El episodio del 4 de febrero será la séptima vez que Coldplay actúa como invitado musical de “Saturday Night Live”. La banda liderada por Chris Martin se prepara para emprender un tour por varias ciudades de Estados Unidos y Canada además de realizar los shows pendiente en Brasil.