Comida china, Polo Norte y otras bellezas en un film

Autor, Mika Kaurismaki, que no tiene el estilo refinado de su hermano, el famoso Aki Kaurismaki, pero en cambio tiene mayor calidez, y es sencillo sin pretensiones, tanto en sus comedias (“Todo en una noche”, “Divorcio a la finlandesa”, “Los Angeles sin un mapa”) como en sus documentales sobre amigos de todo el mundo (“Zombie y el tren fantasma”, “Tigrero. El film que nunca existió”, “Moro no Brasil”, “Mama África” y otros cuantos). El trabajo que ahora tiene en carpeta será protagonizado por la actriz y concertista mendocina Cecilia Pillado. Título de rodaje, “Valentina, her piano and the tangos”. Dicho sea de paso, el título original de la que ahora vemos es “Mestiere Cheng”, maestro Cheng. Más orientador es el título de estreno en estas tierras.

“Un amor cerca del paraíso” (Finlandia-China, 2019). Dir.: M. Kaurismaki. Int.: H.C. Pak, A.M. Tuokko, K. Vaananen.