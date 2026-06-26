Cómo era Gorutta Jones, el personaje de Sergio Carelli en 100% Lucha que murió

El actor falleció tras atravesar una grave enfermedad que lo mantuvo hospitalizado durante los últimos meses y alejado de su trabajo.

La noticia del fallecimiento la confirmó su amigo y excompañero de programa Vicente Viloni a través de las redes sociales.

A los 57 años, murió Sergio Aldo Carelli , reconocido por interpretar a Gorutta Jones en 100% Lucha . El actor y deportista falleció tras una grave enfermedad que lo había mantenido internado durante los últimos meses y alejado por completo de su actividad laboral.

Durante el tratamiento había recibido asistencia de su entorno cercano y de excompañeros del show. La noticia la confirmó su amigo Vicente Viloni y generó conmoción entre los seguidores del programa.

Entre 2006 y 2010 , su personaje se convirtió en uno de los más recordados por sus combates y rivalidades dentro del ring.

Murió Sergio Carelli

En las últimas horas se confirmó la muerte de Sergio Aldo Carelli, quien había alcanzado gran popularidad en la televisión argentina por su papel de Gorutta Jones en 100% Lucha.

Según se informó, el actor atravesaba desde hacía meses un cuadro de salud complejo, con una grave lesión que afectó el nervio ciático y complicaciones en la columna, las caderas y los discos intervertebrales, lo que lo mantuvo internado durante gran parte de su tratamiento.

En marzo de 2025, Teleshow lo había entrevistado desde el hospital Pirovano, donde permanecía ingresado sin que los médicos se animaran a operarlo por el riesgo de quedar cuadripléjico.

"Hay días que no puedo más del dolor", describió en esa ocasión, y agregó: "Me da miedo que digan que no hay nada para hacer. Que tenga que vivir con esto el resto de mi vida".

Su estado se había deteriorado progresivamente y le había impedido continuar con su trabajo, lo que también derivó en dificultades económicas.

Antes de ser hospitalizado, se desempeñaba como taxista, una actividad que él mismo describía como una herencia familiar, pero que tuvo que abandonar por completo debido a sus problemas de movilidad.

En los últimos meses, sus compañeros Vicente Viloni y Hip Hop Man (nombre artístico de Daniel Garcilazo) impulsaron una campaña solidaria en redes sociales para reunir fondos y donaciones de sangre.

"No puedo creer que haya gente que me deje $100, $20.000 o lo que sea. El que pone la mano en el bolsillo para ayudarme, tiene mi agradecimiento de por vida", dijo el actor en aquella entrevista con Teleshow.

sergio carelli 3

La noticia de su fallecimiento la confirmó el propio Vicente Viloni, quien le dedicó una despedida a través de Instagram: "Amigo, sé que la luchaste hasta el final y que necesitás descansar. Te voy a extrañar mucho, que en paz descanses, Chiqui querido. Dale un abrazo a Murphy y espérenme para una gran lucha", escribió, en referencia al reciente deceso de Pablo Más Albert, el Teniente Murphy.

Además, el intérprete agradeció públicamente el apoyo recibido: "De parte de su familia y mía, les agradecemos a todos los que ayudaron económicamente y con las donaciones de sangre. Muchas gracias a todos en nombre del gran Gorutta". También lanzó una nueva colecta para cubrir los gastos del sepelio.

Embed - Vicente Viloni on Instagram: "AMIGO SE LA QUE LUCHASTE HASTA EL FINAL Y SE QUE NECESITAS DESCASAR . TE VOY A EXTRAÑAR MUCHO QUE EN PAZ DESCANSES CHIQUI QUERIDO . DALE UN ABRAZO A MURPHY Y ESPERENME PARA UNA GRAN LUCHA . DE PARTE DE SU FAMILIA Y MIA LES AGRADECEMOS A TODOS LOS QUE AYUDARON ECONÓMICAMENTE Y CON LAS DONACIONES DE SANGRE . MUCHAS GRACIAS A TODOS EN NOMBRE DEL GRAN GORUTTA. TE QUIERO MUCHO GORDO QUERIDO ........" View this post on Instagram

El mensaje de Hip-Hop Man, compañero de 100% Lucha

Una de las despedidas más sentidas llegó de parte de Daniel Garcilazo, conocido como Hip-Hop Man, quien compartió escenario con Carelli durante los años de mayor éxito del programa.

A través de sus redes sociales, publicó una imagen junto a su compañero en el hospital y expresó su dolor por la noticia.

"Ese día lloramos juntos, hoy me toca llorarte querido amigo", escribió en su mensaje, acompañado por una foto de una de sus visitas durante la internación. Además, cerró su despedida con palabras llenas de afecto: "Te llevaré siempre en mi corazón, hasta que nos volvamos a encontrar".

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Gorutta Jones, el personaje de Sergio Carelli

Gorutta Jones fue una de las figuras más recordadas de 100% Lucha. Sergio Carelli llegó al programa casi por casualidad: un amigo le avisó que buscaban un hombre con su físico y aceptó sin experiencia previa en lucha libre. "Lo aprendés sobre la marcha", le dijeron en ese momento, según recordó el propio actor.

Con más de dos metros de altura y alrededor de 140 kilos, construyó una identidad visual muy marcada: una máscara verde y amarilla, casco blanco y un bastón de hockey sobre hielo.

En relación a su vínculo con el público, había contado: "Me encantaba darles mi casco y mi bastón de presentación a los chicos. Era una forma de compartir el personaje con ellos".

100 lucha

Aunque en la historia del programa fue presentado como uno de los villanos, terminó ganándose el apoyo del público y convirtiéndose en uno de los favoritos. Su recorrido incluyó enfrentamientos con figuras como La Masa, Ron Doxon y Vicente Viloni, además de consagrarse campeón al vencer a McFloyd, lo que le permitió obtener el Cinturón de Campeón de Campeones y el Bastón Luxor.

Uno de los momentos que más recordaba de su paso por el ciclo fue su presentación en el Luna Park, donde vivió una de sus experiencias más impactantes. "Subirme a la segunda cuerda y escuchar 12 mil personas gritando mi nombre… Eso fue un sueño inolvidable", confesó a Teleshow, y añadió: "Los flashes, el ruido, la gente… Y desde la producción me decían: 'Bajá, Gorutta, bajá, que tenemos dos horas nada más'. Pero yo no me quería bajar de esa cuerda".

Antes de su paso por la televisión, había desarrollado una carrera en el fisicoculturismo competitivo y en el boxeo amateur y profesional, una trayectoria que él mismo vinculaba con su posterior estado de salud. "Cuando hacés un deporte con pasión, no pensás en el futuro", reconoció al repasar su historia.