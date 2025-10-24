El rincón de Buenos Aires alejado de las multitudes que es perfecto para una escapada familiar







Una opción totalmente diferente para conocer y desconectarse de la ciudad en un viaje a la naturaleza.

Uno de los lugares más tranquilos de la provincia de Buenos Aires para visitar en familia. Fotografía: Dploid/ Creative Common Wikipedia

La Provincia ofrece una gran variedad de lugares para vacacionar, desde playas hasta islas y estancias. Las posibilidades de hacer turismo en Buenos Aires también incluyen lugares poco transitados, ideales para desconectar y recargar energías en familia sin la multitud propia de los sitios más visitados.

Entre esas alternativas, surge un destino singular: una isla sin autos, sin ruidos y con naturaleza virgen, perfecta para un fin de semana diferente en grupo. Se trata de la Isla Martín García, conocida, entre otras cosas, por ser utilizada como cárcel para los presos políticos, entre ellos, Juan Domingo Perón, Hipólito Yrigoyen y Arturo Frondizi.

Isla Martín García Vista panorámica de la Isla, un lugar ideal para hacer turismo en Buenos Aires. Fotografía: Esteban Mazzoncini Dónde se ubica la isla Martín García La isla Martín García se encuentra en el curso inferior del Río Uruguay, donde este desemboca en el Río de la Plata, perteneciente a la provincia de Buenos Aires. La cercanía con Tigre y la Ciudad Autónoma la convierten en una opción ideal para los que buscan un fin de semana tranquilo sin largos viajes.

Está administrativamente bajo jurisdicción bonaerense y se sitúa a pocas decenas de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y muy cerca de la costa de Uruguay.

Qué se puede hacer en la isla Martín García En la isla se pueden realizar caminatas por senderos marcados en medio de bosques y costas, disfrutar de playas tranquilas y observar fauna autóctona como aves, carpinchos y tortugas. También se ofrecen paseos en bicicleta y en kayak, visitas guiadas a lugares históricos como el antiguo Presidio Militar de la Isla Martín García, donde estuvieron encarcelados presidentes argentinos como Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi.

Además, está el cementerio y las edificaciones patrimoniales, y se puede acampar o alojarse en hosterías para extender la estadía. Por las noches, el cielo estrellado y la ausencia de luz artificial hacen que la experiencia sea aún más especial para los visitantes. Cómo ir hasta la isla Martín García Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llega embarcando en una excursión fluvial que parte generalmente desde el muelle de Puerto Madero o desde el área de Tigre. El viaje dura aproximadamente dos horas y al llegar se accede caminando o en movilidad ligera, ya que no hay autos en la isla.