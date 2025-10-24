El embajador en Argentina más viral de las redes termina su mandato y se despidió desde el Obelisco







El embajador de Japón en Argentina, Hiroshi Yamauchi, concluye su mandato tras fortalecer lazos bilaterales y ganar popularidad en redes sociales por su cercanía con los argentinos.

El embajador de Japón en Argentina se despidió en redes sociales. Hiroshi Yamauchi en X

El 31 de octubre del 2025, el embajador de Japón en Argentina, Hiroshi Yamauchi, finalizará su misión diplomática en nuestro país, después de casi tres años. Fue designado en diciembre del 2022 y se destacó por su cercanía con los argentinos y su popularidad distinguida en redes sociales, donde compartió aspectos de su cultura y de su vida cotidiana en Buenos Aires.

Su partida se da en un contexto de fortalecimiento de los lazos bilaterales, con una gran cooperación cultural, educativa y comercial. En noviembre seguirá su rumbo profesional como embajador en España, dejando un legado de relaciones diplomáticas más estrechas y una imagen positiva de su país en el nuestro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/embajadorjpnarg/status/1981515679334560086&partner=&hide_thread=false ¡SUBÍ A LA PUNTA DEL OBELISCO!

No quería irme de Argentina sin antes ver Buenos Aires desde arriba. Fue mucho más fascinante de lo que me imaginaba, fue una experiencia inigualable que voy a recordar para toda la vida.



Agradezco enormemente a @BACiudadVerde @ibaistrocchi pic.twitter.com/kouvYdj00u — Embajador del Japón en la Argentina (@embajadorjpnarg) October 24, 2025 El embajador de Japón en Argentina Yamauchi Hiroshi termina su mandato Hiroshi Yamauchi nació en Hiroshima en 1960 e inició su carrera diplomática en 1987. Se desempeñó como funcionario en Perú, en México e Italia antes de su llegada a Argentina.

Durante su mandato, trabajó en la promoción de la cultura japonesa, la cooperación económica y el fortalecimiento de los lazos entre ambos países. Su partida marca el cierre de una etapa significativa en las relaciones diplomáticas entre Japón y Argentina.

La despedida de Yamauchi Hiroshi El embajador Yamauchi expresó su gratitud y se mostró emocionado al anunciar su despedida a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en X, agradeció a todos quienes lo acompañaron durante su misión y destacó los momentos compartidos con la comunidad argentina.

Su despedida generó una ola de mensajes de cariño y reconocimiento por parte de ciudadanos y funcionarios argentinos. Hiroshi Yamauchi El éxito del embajador de Japón en las redes sociales Con más de 150 mil seguidores en X, Yamauchi se convirtió en una figura popular en las redes sociales. Compartió contenido relacionado con la cultura japonesa, su vida diaria en Buenos Aires y su amor por las medialunas argentinas. Su estilo cercano y auténtico le permitió conectar con el público argentino y fortalecer la imagen de Japón en el país.

