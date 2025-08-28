El k-drama que lidera el ranking mundial de Netflix: una serie llena de amor y justicia







La increíble producción asiática que en muy poco tiempo se convirtió en lo más visto de Netflix en todo el mundo.

El drama romántico de Corea que está atrapando a todos los espectadores.

El catálogo de Netflix se renueva de manera constante, y en 2025 la plataforma ha experimentado un crecimiento exponencial que no decae con respecto a años anteriores. Esto, en parte, se explica por su inclusión de películas y series aclamadas por el público.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un claro ejemplo de este contenido que atrapa a los usuarios, es el K-drama conocido como "El sinuoso camino del derecho". Una producción que muestra las vivencias de dos jóvenes abogados que se abren paso en el complicado mundo de la disciplina legal.

El sinuoso camino del derecho Una dramática historia romántica que está causando furor en la plataforma de Netflix.

De qué trata El sinuoso camino del derecho, la serie coreana furor en Netflix La trama nos presenta a Kang Hyo-min, una joven abogada recién recibida con un fuerte y estricto sentido de la justicia. Su primer trabajo es en el prestigioso bufete Yullim, y representa un gran desafío que pondrá a prueba el nivel de su ética y determinación.

Ahí conocerá a Yoon Seok-hoon, un talentoso, pero muy frío y exigente abogado que será su mentor en el primer período que atraviese. Su intención será guiarla para ayudarla a convertirse en una brillante profesional que además pueda demostrar seguridad en sí misma.

Netflix: tráiler de El sinuoso camino del derecho Embed - El sinuoso camino del derecho | CLIP OFICIAL | Netflix Netflix: elenco de El sinuoso camino del derecho Lee Jin-wook (Yoon Seok-hoon)

Jung Chae-yeon (Kang Hyo-min)

Jeon Hye-bin (Heo Min-jeong)

Lee Hak-joo (Lee Jin-woo)

Kwon Ah Reum (Han Seol-ah)

Temas Netflix

Series