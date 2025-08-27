La vida desde los ojos de un perro: la emotiva trama de Mi amigo Enzo disponible en Netflix







Una adaptación que mezcla ternura, dolor y resiliencia, y que conquistó a miles de lectores antes de dar el salto a la pantalla grande.

Una conmovedora historia sobre un perro y la vida de su dueño.

Muchas películas que se estrenan en los cines, luego terminan en el catálogo de Netflix, permitiendo que nuevos espectadores descubran la historia. Tal es el caso de "Mi amigo Enzo", la conmovedora narración de un golden retriever que repasa su vida junto a Denny, un piloto de carreras que enfrenta amores, pérdidas y desafíos legales sin perder la esperanza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película se estrenó en cines en 2019 y se basó en la exitosa novela homónima de Garth Stein, El arte de vivir bajo la lluvia (The Art of Racing in the Rain) llegó con un elenco de lujo encabezado por Milo Ventimiglia (This Is Us), Amanda Seyfried (Mamma Mia!) y la voz inconfundible de Kevin Costner como el perro Enzo. Dirigida por Simon Curtis, la película combina drama familiar y pasión por las carreras automovilísticas en una historia profundamente emotiva.

mi amigo enzo

De qué trata Mi amigo Enzo En Mi amigo Enzo, la vida se cuenta a través de los ojos de Enzo, un viejo golden retriever con la voz de Kevin Costner. Mientras espera el regreso de su dueño Denny, un piloto de carreras, Enzo recuerda cada momento que compartió junto a él: desde que era un cachorro hasta los años de amor, pérdidas y lecciones que marcaron a toda la familia.

La historia retrata el romance de Denny con Eve, la llegada de su hija Zoe y la dura batalla contra la enfermedad, al mismo tiempo que enfrenta una feroz disputa legal por la custodia de la niña. Con sensibilidad y drama, la película muestra cómo Enzo, a pesar de su vejez y limitaciones, se convierte en un símbolo de lealtad, fuerza y esperanza en los momentos más oscuros.

Más que un relato sobre carreras de autos, es una emotiva reflexión sobre la amistad incondicional, la resiliencia frente a la adversidad y la creencia en las segundas oportunidades, incluso más allá de la vida. Tráiler de Mi amigo Enzo Embed - Mi Amigo Enzo Trailer Oficial Español Latino 2019 Reparto de Mi amigo Enzo Kevin Costner como Enzo, el perro (voz)

Milo Ventimiglia como Denny Swift

Amanda Seyfried como Avery «Eve» Swift

Kathy Baker como Trish

Martin Donovan como Maxwell

Gary Cole como Don Kitch

McKinley Belcher III como Mark Finn[2]

Andres Joseph como Tony

Ian Lake como Mike

Ryan Kiera Armstrong como Zoe Swift (niña)

Lily Dodsworth-Evans como Zoe Swift (adolescente)

Temas Netflix

Streaming