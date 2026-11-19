Se trata de la demencia frontotemporal, una afección que ataca la conducta. Un nuevo estudio analizó a más de 100 pacientes con foco en la autonomía y la responsabilidad para tareas diarias.

La demencia padecida por Willis afecta el comportamiento y la capacidad de sostener tareas en el día a día.

Un nuevo estudio médico reveló los cambios que genera la demencia frontotemporal (DFT) en el carácter de sus pacientes. La enfermedad, padecida por el actor Bruce Willis , también afecta su capacidad de autonomía para el día a día. Entre los cambios analizados, la pérdida de organización y planificación fue la señal que más rápido anticipó los problemas para realizar tareas básicas del hogar.

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Se trata de una investigación publicada en la revista Neurology, donde se analizó a más de 100 pacientes en las primeras etapas de la enfermedad . Si bien los científicos aclararon que un cambio de personalidad no provoca por sí mismo la falta de autonomía, sí detectaron que ambos factores avanzan a la par.

A diferencia del Alzheimer , donde los olvidos pueden ser el primer síntoma, esta demencia ataca antes que nada la conducta, el humor y la comunicación , algo que puede desorientar a las familias el primer tiempo.

Esta demencia ataca las áreas frontales y temporales del cerebro, relacionadas con la toma de decisiones, la regulación de las emociones, la conducta social y el lenguaje. En el caso de la conducta, el círculo cercano del paciente advierte primero los cambios en las formas de vincularse, de actuar o afrontar rutinas. Otras variantes de la enfermedad afecta el habla o las capacidades motoras .

Los hallazgos reciente fueron descubiertos por el equipo de la profesora de la Universidad de California en San Francisco, Katherine P. Rankin, quienes estudiaron a 111 personas con DFT conductual, en una edad media de 63 años.

Esta demencia ataca las áreas frontales y temporales, relacionadas con las decisiones, la regulación de las emociones, la conducta social y el lenguaje. Teera Konakan

Los familiares o cuidadores respondieron cuestionarios sobre la personalidad de los participantes y qué recordaban diez años antes de la aparición de los síntomas. La evaluación abordó los llamados cinco grandes rasgos: apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo.

También se les preguntó por la capacidad de completar diez actividades cotidianas complejas durante el mes previo, como administración de las finanzas, las compras y la preparación de comidas, tareas que requieren planificación y seguimiento.

Los investigadores hallaron cambios importantes en las cinco dimensiones: los participantes mostraron reducciones en la apertura, responsabilidad, extraversión y amabilidad. A la vez, registraron un aumento del neuroticismo, un rasgo vinculado a una mayor propensión a experimentar emociones negativas, como ansiedad o estrés.

Al revisar las dimensiones por separado, los investigadores destacaron que la responsabilidad fue la única relacionada de forma independiente con la capacidad para desenvolverse día a día.

Quienes sacaron puntuaciones más bajas tenían mayores probabilidades de presentar dificultades funcionales, ya que este rasgo exige capacidades como organizar, planificar, cumplir compromisos y ejecutar acciones secuenciales. Su deterioro puede traducirse en obstáculos para empezar una tarea o sostener una rutina sin apoyo.

Willis fue diagnosticado en 2023 luego de padecer afasia. Imagen: Rich Fury/Getty Images

Qué es la demencia frontotemporal que tiene Bruce Willis

Bruce Willis recibió el diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT) en febrero de 2023, casi un año después de que su familia comunicara que se retiraba de la actuación por problemas de salud vinculados con la afasia.

En el caso del protagonista de Sexto sentido, su esposa explicó en distintas entrevistas que muchas personas suelen preguntarle si todavía la reconoce. La mujer aclaró que la enfermedad de su marido no es Alzheimer y que sus efectos son diferentes.

También describió la DFT como una afección devastadora, que puede quitar capacidades de manera progresiva y representa un desafío enorme tanto para quien la padece como para sus seres queridos.