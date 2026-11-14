¿Vivir de una sola canción? La historia secreta del músico que se hizo millonario con el tema de Cheers

Una melodía televisiva de los años 80 se convirtió en una fuente de ingresos fenomenal durante décadas.

Gary Portnoy alcanzó la fama gracias a su trabajo como músico y compositor para la televisión.

La música de las series de televisión puede transformarse en un negocio mucho más rentable de lo que parece. Aunque muchas canciones duran unos segundos al principio de cada episodio, su reproducción constante puede generar ingresos durante años, incluso después de que una producción haya terminado.

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Uno de los casos más conocidos es el de una comedia estadounidense que marcó a varias generaciones. Detrás de su famosa melodía hay una historia de negociaciones con Hollywood y derechos de autor que provocó que un éxito musical siguiera produciendo dinero mucho tiempo después de su lanzamiento.

Gary Portnoy es el cantante y coautor de "Where Everybody Knows Your Name" , la canción principal de "Cheers" , la exitosa comedia televisiva estadounidense que se emitió entre 1982 y 1993. El músico compuso el tema junto con Judy Hart Angelo, aunque llegar a la versión definitiva no fue nada fácil.

Las canciones de las series clásicas forman parte de la memoria de varias generaciones de espectadores.

La historia empezó cuando los creadores de la serie, Glen y Les Charles, escucharon "People Like Us", una canción que ambos habían preparado para el musical "Preppies". La melodía les gustó, pero no pudieron usarla porque estaba comprometida con esa producción teatral.

Los compositores recibieron entonces el encargo de crear una nueva canción. Sin embargo, sus primeras propuestas, entre ellas "My Kind of People" y "Another Day", fueron rechazadas. Finalmente, escribieron "Where Everybody Knows Your Name" , que logró transmitir la esencia de la serie, un bar de Boston donde los personajes encontraban compañía y un lugar al cual pertenecer.

La grabación se hizo el 13 de agosto de 1982, pocas semanas antes del estreno de "Cheers". Portnoy, que entonces tenía poco más de 20 años y atravesaba dificultades económicas, no imaginaba hasta dónde llegaría su composición.

La serie terminó acumulando 275 episodios a lo largo de 11 temporadas y posteriormente se distribuyó en 40 países y 180 mercados televisivos estadounidenses. Aunque el lanzamiento comercial de la canción no tuvo un éxito instantáneo en la radio, su popularidad creció junto con la audiencia del programa.

La industria musical ofrece distintas oportunidades para que los compositores obtengan ingresos por sus creaciones. Gentileza - NBCUniversal

¿Cuánto dinero genera realmente una canción en syndication y streaming?

El verdadero negocio de una canción televisiva no termina cuando deja de emitirse la serie original. En Estados Unidos, el término syndication se refiere a la distribución de programas para su retransmisión en distintas señales y mercados. Cada nueva emisión puede generar derechos de ejecución musical, según las condiciones de licencia y los mecanismos de recaudación aplicables.

En una entrevista hecha en 2012, Portnoy reconoció que las regalías de "Cheers" le permitieron mantener una vida económicamente cómoda. Durante los años de mayor popularidad, la canción sonaba diariamente en distintos países y él cobraba por las reproducciones correspondientes a su participación como compositor.

El músico también destacó que los ingresos cambiaron con la llegada de los servicios digitales. En 2003, cuando iTunes empezó a expandirse, puso a disposición del público la versión completa de la canción. Las descargas crecieron y generaron una nueva fuente de ingresos.

Posteriormente, la disponibilidad de "Cheers" en plataformas como Netflix volvió a impulsar el interés por el tema musical. Sin embargo, no existe una cifra pública que permita establecer cuánto dinero ganó Portnoy en total o cuánto cobra actualmente, el dinero que recibe un compositor no es fijo por reproducción. Depende de distintos factores:

tipo de emisión: televisión abierta, cable, radio o plataformas digitales

alcance del medio: las tarifas pueden variar según la audiencia y el mercado

derechos contractuales: determinan qué porcentaje corresponde a cada participante

licencias comerciales: permiten usar la composición en publicidades y otras producciones

ventas y descargas: generan ingresos diferentes de los correspondientes a las emisiones televisivas Las plataformas digitales permiten que nuevas audiencias descubran canciones que marcaron la historia de la televisión. Gentileza - NBCUniversal

Los derechos de autor y el negocio oculto detrás de la televisión clásica

Aunque Gary Portnoy escribió y cantó el tema de "Cheers", no conservó todos los derechos comerciales sobre la composición. Cuando negoció con Paramount Pictures, el estudio exigió quedarse con los derechos editoriales de la canción como condición para usarla en la serie.

El músico aceptó porque, en aquel momento, no tenía suficiente poder de negociación frente a una compañía de Hollywood. Esta decisión implicó compartir los ingresos derivados de la explotación de la obra y perder el control sobre determinados usos posteriores.

Portnoy conservó su participación como compositor y también obtuvo derechos por su interpretación vocal. Durante la grabación, el cantante superpuso su propia voz seis veces para crear los coros. Según explicó, esa característica también influyó en las negociaciones por el uso de su interpretación.

En Estados Unidos, organizaciones como ASCAP, BMI y SESAC se encargan de gestionar determinados derechos de ejecución pública y distribuir las regalías correspondientes. Décadas después del final de "Cheers", su canción continúa siendo reconocida y utilizada en distintos contextos.