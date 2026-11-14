Murió Stacy Keach: a cuánto ascendía la fortuna de la estrella de "Prison Break" y "Mike Hammer

Hollywood recuerda las seis décadas en que este reconocido actor se dedicó al teatro, el cine y la televisión.

Stacy Keach dejó una extensa trayectoria en Hollywood y se convirtió en una figura reconocida del cine y la televisión.

La industria del entretenimiento estadounidense está pasando por un momento de tristeza por la muerte de Stacy Keach , uno de los actores más reconocidos de su generación. Su extensa trayectoria lo convirtió en una figura destacada tanto en producciones de Hollywood como en los escenarios de Broadway , donde recibió numerosos reconocimientos.

Con una carrera que se extendió durante más de 60 años, el intérprete participó en películas, series, obras teatrales y proyectos de narración. Su fallecimiento también generó dudas sobre el patrimonio que logró construir gracias a sus trabajos y las propiedades que adquirió durante su vida.

Stacy Keach falleció el martes 10 de noviembre de 2026, a los 85 años , como consecuencia de una prolongada enfermedad cardíaca e insuficiencia cardíaca. La noticia fue confirmada por su esposa, Magosia Tomassi Keach, en un comunicado difundido a los medios estadounidenses.

El actor murió en su residencia familiar de Magdalenka, una localidad cercana a Varsovia , Polonia, donde había establecido parte de su vida junto a su familia. Según explicó su esposa, Keach había atravesado un extenso período de problemas de salud , pero, apesar de las dificultades, siguió actuando durante sus últimos años.

En mayo de 2017, el intérprete había sufrido un infarto durante el estreno de la obra "Pamplona" , en el Goodman Theatre de Chicago. El episodio obligó a suspender las funciones, aunque logró recuperarse y volvió a los escenarios en 2018.

Nacido el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia, Keach creció en una familia dentro del mundo artístico. Su padre era actor y director teatral y su madre también se desempeñaba como actriz. Estudió en la Universidad de California en Berkeley, obtuvo una maestría en la Escuela de Arte Dramático de Yale y recibió una beca Fulbright para continuar su formación en Londres.

A lo largo de su carrera, Keach participó en numerosas películas y compartió pantalla con destacadas figuras de Hollywood. Gentileza - @stacykeach

La abrumadora suma que acumuló Stacy Keach a lo largo de seis décadas de carrera

El patrimonio neto de Stacy Keach estaba estimado en u$s8 millones al momento de su fallecimiento. La fortuna del actor se construyó a partir de sus múltiples trabajos en cine, televisión, teatro, doblaje y narración de documentales.

Uno de los aspectos destacados de su patrimonio fue su participación en el mercado inmobiliario. Durante más de dos décadas, Keach fue propietario de una importante residencia en Malibú, California, ubicada en un terreno de seis acres, equivalente a unas 2,4 hectáreas.

La propiedad contaba con una residencia principal de estilo mediterráneo, espacios para huéspedes, pileta, spa y vistas al océano Pacífico. En mayo de 2003, el actor puso la vivienda a la venta por una cifra de u$s5,3 millones. Finalmente, en 2004 la vendió por u$s4,5 millones a su hermano James Keach y a Jane Seymour, quien entonces era su esposa.

Además, Keach y Magosia construyeron una residencia familiar en Polonia, ya que en 2015 el intérprete obtuvo la ciudadanía polaca. Su patrimonio también tuvo que ver con una extensa carrera como narrador, especialmente por su participación en "American Greed", el programa de CNBC dedicado a investigar fraudes financieros y delitos económicos.

Su talento también se destacó en los escenarios teatrales, donde recibió importantes reconocimientos por sus actuaciones. Gentileza - @stacykeach

El recuerdo de sus papeles más emblemáticos en cine y televisión

La carrera de Stacy Keach se destacó por su capacidad para interpretar personajes muy diferentes, desde detectives y villanos hasta figuras históricas y protagonistas de obras de Shakespeare. Uno de sus papeles más recordados fue el del detective privado Mike Hammer, creado por el escritor Mickey Spillane.

Keach interpretó por primera vez al personaje en la película televisiva "Murder Me, Murder You", estrenada en 1983. El éxito de su actuación permitió desarrollar nuevas producciones, incluida la serie "Mickey Spillane's Mike Hammer". Décadas más tarde, llegó a otra generación de espectadores al interpretar a Henry Pope, el alcaide de la prisión de Fox River, en la exitosa serie "Prison Break". También dejó su huella en películas como:

"Fat City" (1972), dirigida por John Huston

"Up in Smoke" (1978), junto a Cheech Marin y Tommy Chong

"The Long Riders" (1980), donde compartió elenco con su hermano James

"American History X" (1998)

"The Bourne Legacy" (2012)

"Nebraska" (2013)

"Jay Kelly" (2025), junto a George Clooney

En televisión, uno de sus mayores reconocimientos llegó con la miniserie "Hemingway", de 1988. Por su interpretación del escritor Ernest Hemingway, ganó un Globo de Oro en 1989. Su prestigio también se extendió al teatro, ya que en 1972 protagonizó una aclamada versión de "Hamlet" en Nueva York, mientras que sus actuaciones en "Indians" y "Other Desert Cities" le dieron nominaciones a los premios Tony.

En 2015 fue incorporado al Salón de la Fama del Teatro Estadounidense, como reconocimiento a su contribución a las artes escénicas. Su última etapa profesional incluyó participaciones en películas, series y proyectos de narración.