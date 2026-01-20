Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, reconocida actriz y referente de la docencia artística + Seguir en









Actriz, docente y formadora de generaciones, Gaby Ferrero murió a los 64 años. Su legado atraviesa el teatro, el cine, la TV y la educación artística.

Revista Cabal

La actriz y docente argentina Gaby Ferrero murió a los 64 años y dejó un profundo impacto en el ámbito artístico nacional, donde desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión, y una labor sostenida en la formación actoral de niñas, niños, adolescentes y estudiantes universitarios durante más de tres décadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fue una intérprete reconocida tanto por su trabajo escénico como por su compromiso con la enseñanza. Su trayectoria combinó la actuación en obras emblemáticas y ficciones televisivas con una vocación pedagógica que marcó a generaciones enteras de estudiantes.

Noticia en desarrollo.-

Temas Actores