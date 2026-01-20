SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de enero 2026 - 09:44

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, reconocida actriz y referente de la docencia artística

Actriz, docente y formadora de generaciones, Gaby Ferrero murió a los 64 años. Su legado atraviesa el teatro, el cine, la TV y la educación artística.

Gaby Ferrero
Revista Cabal

La actriz y docente argentina Gaby Ferrero murió a los 64 años y dejó un profundo impacto en el ámbito artístico nacional, donde desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión, y una labor sostenida en la formación actoral de niñas, niños, adolescentes y estudiantes universitarios durante más de tres décadas.

Fue una intérprete reconocida tanto por su trabajo escénico como por su compromiso con la enseñanza. Su trayectoria combinó la actuación en obras emblemáticas y ficciones televisivas con una vocación pedagógica que marcó a generaciones enteras de estudiantes.

Informate más

Noticia en desarrollo.-

