La actriz y docente argentina Gaby Ferrero murió a los 64 años y dejó un profundo impacto en el ámbito artístico nacional, donde desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión, y una labor sostenida en la formación actoral de niñas, niños, adolescentes y estudiantes universitarios durante más de tres décadas.
20 de enero 2026 - 09:44
Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, reconocida actriz y referente de la docencia artística
Actriz, docente y formadora de generaciones, Gaby Ferrero murió a los 64 años. Su legado atraviesa el teatro, el cine, la TV y la educación artística.
Fue una intérprete reconocida tanto por su trabajo escénico como por su compromiso con la enseñanza. Su trayectoria combinó la actuación en obras emblemáticas y ficciones televisivas con una vocación pedagógica que marcó a generaciones enteras de estudiantes.
